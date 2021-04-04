Osmanlı mimarisinin doğudaki seçkin örneği: İshak Paşa Sarayı - Son Dakika

Osmanlı mimarisinin doğudaki seçkin örneği: İshak Paşa Sarayı

04.04.2021 11:41
Osmanlı mimarisinin doğudaki seçkin örneği: İshak Paşa Sarayı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yıllara meydan okuyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yıllara meydan okuyor.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan, Büyük Selçuklu Devleti'nin de süsleme sanatının izlerini taşıyan ve 19 yıl önce UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan saray, mimari yapısıyla görenleri cezbediyor.

İlçenin 7 kilometre güneydoğusundaki 1900 rakımlı tepede yer alan 116 odalı tarihi saray, süslemeleri, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümüyle ilgi çekiyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Karataş, AA muhabirine, Doğubayazıt ilçesinin Osmanlı döneminde Rusya ve İran sınırının kesiştiği noktada bulunması dolayısıyla her zaman önemini koruduğunu söyledi.

İshak Paşa Sarayı'nın inşaatının 1680'li yıllarda başlayıp 1784 yılında tamamlandığını ve sarayın bir şaheser olduğunu ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Saray inşaatının bu kadar uzun sürmüş olması tabii ki mimari yapısında da birtakım hususiyetlerin öne çıkmasını sağlamıştır. Saraydaki giriş formlarındaki taç kapılar, içerideki bezemeler, pençelerdeki süsleme ve motiflere dikkat edildiğinde, aslında çok farklı mimari üslupların bu saray inşaatında kullanıldığını görüyoruz. Bu da rokoko, barok tarzı eklektik dönem ve öncesindeki Türk İslam ile Selçuklu mimarisinin pek çok etkilerini görmüş olmamız, aslında saray inşaatının uzun yıllar devam ettiğini göstermektedir."

Karataş, İshak Paşa Sarayı'nın 1784 yılında 2. İshak Paşa döneminde bitirildiğini ve bundan dolayı bu ismi aldığını belirterek, Osmanlı'nın resmi literatürünün burayı saray nitelendirmesinden kaçındığını dile getirdi.

" Topkapı Sarayı'nın küçük bir kopyası"

19. yüzyıla ait arşiv belgelerinde "İshak Paşa Sarayı namıyla maruf Bayezid Sancağı Hükümet Konağı" ifadesinin yer aldığını aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar süren işgal ve istila dönemlerinde hem Bayezid Sancağı hem de İshak Paşa Sarayı bu işgal ve istilalarda birçok kez tahrip edilmiştir. Bir dönem askeri kışla, bir dönemde hükümet konağı olarak kullanılmıştır. Topkapı Sarayı'nın müştemilatı düşünüldüğünde İshak Paşa Sarayı'nda aslında Topkapı Sarayı'nın küçük bir kopyası olarak oluşturulduğunu görüyoruz."

Kırım Savaşı sırasında Rus istilasına uğrayan Bayezid bölgesi ile İshak Paşa Sarayı'nın çok ciddi tahribat geçirdiğine işaret eden Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarayın harem giriş kapılarının altın yapraklı kanatları var ve bunlar Rus istilası sırasında Rusya'ya götürülmüştür. Bizim akademik camia açısından altın kapılardan daha önemli olan şey saray kütüphanesinin yağmalanmasıdır. Kütüphanede bulunan yüzlerce cilt yazma eserinde 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı ve sonrasındaki Kırım Savaşı sırasındaki Rus istilalarında o kütüphanedeki yüzlerce cilt yazmanın Ruslar tarafından Moskova ile Petersburg'daki kütüphane ve müzelere götürüldüğünü biliyoruz. Rus kütüphanelerinde bulunan ve İshak Paşa Sarayı'ndan götürülen eserler bizim için önemlidir. Biz Rusya'daki o eserlere ulaşabilmek adına üniversite olarak bununla ilgili bir çalışma başlatacağız."

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Osmanlı, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı mimarisinin doğudaki seçkin örneği: İshak Paşa Sarayı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: 2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"         
12:22
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir         
12:02
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 12:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı mimarisinin doğudaki seçkin örneği: İshak Paşa Sarayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei