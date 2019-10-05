"Osmanlı mirası" içme suyu dünyaya açıldı

Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, belediye tarafından işletilen tesislerde şişelenerek iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki 650 rakımlı Çenedağı'ndan çıkan kaynak suyu, Türkiye'de olduğu gibi yabancı ülkelerden de rağbet görüyor.

İngiltere, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 5 yıllık dönemde 15 milyon şişe ihracatı yapılan suyun, dünya pazarında daha geniş yer alması için başta ABD ve Çin olmak üzere 71 ülkeye numune gönderildi.

"Çenesuyu 400 yıllık maziye sahip"

Çenesuyu AŞ Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çenesuyu'nun tarihinin Osmanlı dönemine dayandığını, Türkiye'nin en güzel sularından biri olduğunu söyledi.

Çenesuyu'nun ilk olarak 16 Mart 1912'de demir borularla doğal kaynağı olan Çenedağ'dan İzmit'e taşınmasının düşünüldüğünü, krokilerin hazırlandığını anlatan Seferoğlu ancak ilk boru hattının döşenmesi ve kaynaktan halka sunulmasının 1933'te dönemin İzmit Belediye Başkanı Kemal Öz tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Seferoğlu, o dönemde eski tarihi gar binasına yaptırılan çeşmeden Çenesuyu'nun aktığını ve Gazi Mustafa Kemal'in bir ziyaretinde bu çeşmeden su içtiğini ve lezzetinden etkilendiğini ifade etti.

Derince Belediyesinin iştiraki Çenesuyu AŞ tesislerinde işlenen suyun 400 yıllık maziye sahip olduğunu dile getiren Seferoğlu, "Çenesuyu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan bir mirastır. Suyumuz devletin, milletin suyudur. Bozulmadan, doğal olarak kaynağından geldiği şekliyle tesislerimizde el değmeden ve son teknoloji robotik sistemle yüksek kapasitede üretim yapıyoruz." dedi.

"İhracat oranımızı yüzde yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Seferoğlu, İngiltere, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 5 yıllık süreçte 15 milyon şişe ihracat yaptıklarını, suyun dünya pazarında daha geniş yer alması için başta ABD ve Çin olmak üzere 71 ülkeye numune gönderilerek görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Suudi Arabistan ve Bahreyn'e, Hollanda'ya su satıyoruz." diyen Seferoğlu, şunları kaydetti:

"Geçenlerde İngiltere'ye deneme amaçlı su gönderdik. Şimdi devamını bekliyoruz. Malezyalı iş insanlarıyla iş forumunda görüşmeler yaptık, numuneler ve raporları verdik. Sonuç bekliyoruz. ABD, Çin, Afrika ülkeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Üretimimizin yüzde 5'ini ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu en az yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz."

Seferoğlu, yılda 100 milyon şişe üretim gerçekleştirildiğini anlatarak, "Suyumuz doğaldır. Çenedağ dediğimiz zirve noktasından, doğal kaynaktan geliyor. Depolama ve şişelemesini burada yapıyoruz. Mineral su değiliz." dedi.

Suda herhangi bir katkı maddesinin bulunmadığına dikkati çeken Seferoğlu, "Dağdan, kaynağından geldiği şekliyle şişeleniyor. Suyun PH değerinin 4,5 ile 9 arasında olması, dünyada kabul edilebilir bir değerdir. Suyumuz da 6,8 değerdedir. Suyun PH değeri çok yüksek olursa içme yumuşaklığı azalır. Çenesuyu'ndan 1,5 litre içebilirsiniz, içimi gayet hafiftir ancak sertlik oranı yüksek sular şişkinlik yapar, doygunluk yapar, sudan lezzet alamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Suyumuza güveniyoruz"

Seferoğlu, Bahreyn ve İngiltere'ye deneme ihracatları yaptıklarını, Çenesuyu'nun Malezya ve Cibuti gibi ülkelere de gönderilmesi için görüşmelere devam ettiklerini belirterek, "Suyumuza güveniyoruz. İçimi tatlı ve hafif olan bir su. Aynı zamanda milli ve yerli. Türkiye, su zengini bir ülke. Başka ülkeler bu şanstan mahrum. Yağmur sularını, deniz suyunu damıtıp kullanan, kuyulardan su içen ülkeler var. Bu ülkelerden suyumuza ciddi bir talep var. Su kaynaklarımıza sahip çıkmamız, iyi değerlendirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur Seferoğlu, 5 dönüm kapalı alan üzerine kurulu tesislerde 0,5 ve 0,33 litre şişelerde saatte 44 bin, 1,5 litrelik şişelerde 20 bin, 5 litrelik şişelerde 7 bin ve bardak su olarak da 40 bin civarında üretim yaptıklarını kaydetti.

TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin sponsoru olduklarını, yeni dizi "Diriliş Osman" için de sponsorluk anlaşması yaptıklarını dile getiren Seferoğlu, dizinin izlendiği ülkelerde Çenesuyu'nun tanındığını sözlerine ekledi.