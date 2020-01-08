Osmanlı mirası mezar taşları Parion'da sergilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmanlı mirası mezar taşları Parion'da sergilenecek - Son Dakika

Osmanlı mirası mezar taşları Parion'da sergilenecek

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli liman kentlerinden Parion, 2 bin 700 yıllık yapısının yanı sıra Osmanlı dönemine ait mezar taşlarıyla da ziyaretçilerini karşılayacak.

Osmanlı mirası mezar taşları Parion'da sergilenecek, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli liman kentlerinden Parion, 2 bin 700 yıllık yapısının yanı sıra Osmanlı dönemine ait mezar taşlarıyla da ziyaretçilerini karşılayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yıl boyunca çalışılacak 20 arkeolojik kazı alanından birisi seçilen antik kent, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Helenistik döneme ait izleri barındıran Parion, ziyaretçilerine Osmanlı mezar taşlarını da sunmaya hazırlanıyor. Parion'un yakınındaki köyde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 mezar taşı, antik kent içinde sergilenecek.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin 2005 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Antik kentin yanındaki Kemer köyünün Türk ve Rum nüfusunun uzun yıllar birlikte yaşadığı önemli bir yer olduğunu anlatan Keleş, bölgedeki kültürel çeşitliliğe dikkati çekti.

Prof. Dr. Keleş, köydeki caminin haziresi ile asri mezarlıkta 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait yaklaşık 200 Osmanlı mezar taşı bulunduğunu, bazılarının önemli görevler yapmış devlet adamlarına ait olduğunu belirterek, taşların konservasyon işlemlerinin ardından Parion'da sergileneceğini kaydetti.

"Onay alındıktan sonra çalışmalara başlanacak"

Mezar taşlarının Parion ve bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

"Cami haziresi ve asri mezarlıkta yaklaşık 200 Osmanlı mezar taşı var. Bunlar kötü durumda. Mutlaka restorasyon ve konservasyonlarının yapılarak uygun bir yerde sergilenmeleri gerekiyor. Bu mezar taşları bölgedeki Türk kimliğinin mührüdür ve çok önemli vesikalardır. Bu önemli vesikaların korunması da bizim için bir görevdir. Ayrıca bu mezar taşları şu anda bir tez kapsamında çalışılmaktadır. Korunmaları ve sergilenmelerini içeren proje de en kısa zamanda Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacak ve onay alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır."

Prof. Dr. Keleş, mezar taşlarıyla ilgili çalışmaları yıl içinde bitirmeyi planlandıklarını ifade etti.

Helenistik, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
17:48 Fırtınanın ardından deniz keyfi - Son Dakika
17:48 Uyuşturucu operasyonları (2) - Son Dakika
17:48 Erdoğan-Putin: "Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün... - Son Dakika
17:48 Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "(ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve... - Son Dakika
17:43 Vatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecek - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı mirası mezar taşları Parion'da sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]