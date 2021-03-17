Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor

20 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyen Zennure Tuğrul, ev hanımlarına da iş imkanı sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 20 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyen kadın girişimci, ev hanımlarına da iş imkanı sağlıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kendine ait işyerinde Osmanlı motifleri, Maraş işi sim sırma, yorganlar, seccadeler ve genç kızların çeyizleri arasında yer alan el işi ürünler yapan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Zennure Tuğrul, birçok ev hanımına da iş imkanı sunuyor.

İşini severek yaptığını söyleyen Tuğrul, "Osmanlı motiflerinde hayallerimiz var. İşlemeler yaparken gönülleri de dokuyoruz. Burada hem kendi işimi yapıyorum hem de iş yapmak isteyen kadınlara yardımcı oluyorum. Şu ana kadar 20 kadın arkadaşa da iş imkanı sunduk. İstenilen ve siparişlere göre işlemeler yapıyoruz. Kendi emeğimizin karşılığını alıyoruz. En önemlisi, işini sevmek ve severek yapmak. Bu işte çalışıp aile ekonomisine katkı sağlayıp çocuklarını okutan ev hanımlarımız var. Burada bulunmak bile insana farklı bir huzur veriyor" dedi.