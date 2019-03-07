Son Dakika Haberleri: Osmanlı Mutfağı Protokolü İmzalandı

Osmanlı Mutfağı Protokolü İmzalandı

48 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında Osmanlı Mutfağı protokolü imzalandı.

Osmanlı Mutfağı Protokolü İmzalandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında Osmanlı Mutfağı protokolü imzalandı.

Osmaneli Belediyesi'nde imzalanan protokol törenine; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş katıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "2019-2020 eğitim döneminde Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda (MYO) ilk kez öğrenci alımına başlayacak olan 'Aşçılık ve Osmanlı Mutfağı' bölümü için Osmaneli Belediyesi konaklarda öğrencilere eğitim imkanı sağlanacak. Osmaneli, günümüzde çok aranan meslek olan geleceğin 'Osmanlı Mutfağı' aşçılarını yetiştirecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş hocamıza ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Yamık'a ve MYO değerli hocalarına çok teşekkür ediyoruz. 22 üniversite ile projeler üreten Osmaneli Belediyesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ilçemize projelerle büyük destek veriyor" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Bilecik, Osmaneli, Yaşam
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