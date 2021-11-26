Osmanlı mutfağının "mangır" ve "süt reçeli" kadın kooperatifinde lezzet buluyor - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifinde üretilen "mangır" ve "süt reçeli" ilgi görüyor.

Kadınlar, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Keşan Belediyesinin desteğiyle çeşitli etkinliklerde tanıttıkları ve internetten satışa sundukları ürünleri, ülkenin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.

Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Ayşe Saz, AA muhabirine, mangırın Osmanlı'dan bu yana Trakya'daki sofralarda yer aldığını söyledi.

Buğday unu, süt, yumurta, su ve tuz kullanılarak yapılan mangırın şeklinin paraya benzemesi nedeniyle bu adı aldığını belirten Saz, "Islama, yufka ya da kesme adıyla da anılıyor ancak mangır ismi tarihten bu yana kullanılmış. Son zamanlarda yaptığımız üretimle daha da duyulmaya başladı." dedi.

Mangırın çeşitli yiyeceklerle kullanılarak sunulabileceğini dile getiren Saz, yemeği şöyle anlattı:

"Mangır yufkadan yapılıyor, onu kare kare kesip kurutuyoruz. Daha sonra 3 dakika haşlayıp, üzerine kaz, ördek ya da tavuk eti koyuyoruz. Biliyorsunuz Osmanlı mutfağında çok lezzetli yemekler vardı. Mangır da bu yemeklerden birisi. Mangır o dönemde av hayvanlarının etiyle birlikte sunulmuş. Yufkayla eti birleştirerek lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor."

Saz, kadınların mangır ve süt reçelinin yanı sıra bal, kahvaltılık sos, kuskus, sebzeli ve sade erişte, tarhana, kahvaltılık tuz-biber gibi ürünleri de yapıp satışa sunduğunu kaydetti.

"Süt reçeline talep oldukça fazla"

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi ve kooperatif üyesi Nuray Çelen de mangır ve süt reçelinin büyük ilgi gördüğünü, ürünlerinin organik olduğunu dile getirdi.

Kooperatif üyesi Kerime Karademir ise süt reçelinin kahvaltılık olarak kullanıldığını anlatarak, "Ben de bir anneyim, tüm anneler evladına doğal ve yararlı ürünler yedirmek ister. Süt reçelini tamamen katkısız doğal ürünlerden üretiyoruz. Pancar şekeri, inek sütü, kabartma tozu ve vanilyadan yaptığımız süt reçeline oldukça fazla talep var." diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kooperatifleşmenin dünyada büyük önem kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçede 2 kooperatif oluşturduklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne Valiliğimizin iş birliğiyle destek veriyoruz. Pazarlama konusunda destek oluyoruz, ortaklık kültürü konusunda ilerleme sağlıyoruz. Kadınlarımızın ürettiği her ürün çok değerli ancak mangır ve süt reçelimiz çok ilgi gördü. Bu ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar. Biz de kadınlarımıza yöresel ürünlere yönelik açtığımız pazarlarda, etkinliklerde destek olmaya devam ediyoruz."