Osmanlı'nın "Askıda İftar" geleneğini bu yıl da devam ediyor - Son Dakika
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Osmanlı'nın "Askıda İftar" geleneğini bu yıl da devam ediyor

27.04.2022 22:01

Osmanlı'nın "Askıda İftar" geleneğini bu yıl da devam ediyor Yaklaşık 50 yıldır 'Askıda iftar' geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 180 kişiye iftar yemeği ikram ediyor Kütahya'da, Osmanlı'dan kalma 'Askıda' geleneği, bu yıl da Ramazan ayında yaşatılıyor.

Osmanlı'nın "Askıda İftar" geleneğini bu yıl da devam ediyor

Yaklaşık 50 yıldır 'Askıda iftar' geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 180 kişiye iftar yemeği ikram ediyor

KÜTAHYA - Kütahya'da, Osmanlı'dan kalma 'Askıda' geleneği, bu yıl da Ramazan ayında yaşatılıyor. Yaklaşık 50 yıldır 'Askıda iftar' geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 180 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Yıllardır yardımsever vatandaşların vermiş oldukları paralar ile Kütahya'da Ulu Cami çevresindeki yoksullara sıcak bir AŞ veren Himmet Çakubay, bu Ramazan'da da yemek vermeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşların çok olduğunu söyleyen Himmet Çakubay, kayıtlarını tutmuş olduğu defteri göstererek bu Ramazan hiç boş gününün olmadığını söyledi.

Babasından kalma dükkanda 1975 yılında bu yana devam eden askıda geleneği yaşatmaya çalıştığını belirten Himmet Çakubay, iftarda yoksullara 4 çeşit yemek yaparak ikram ettiğini ifade etti.

Çakubay, "Burası babamdan kalma bir dükkan, 1975'den buyana işlettiğimiz bu dükkanda hürriyet caddesinde bulunan toptancılar destek veriyordu, o zamanda destekte azdı şimdi hayırsever vatandaşlarda çoğaldı.Kimisi yarım veriyor iki kişiyi birleştiriyoruz. Kimisi ise tek başına veriyor. Elimde bir defter var, hayırseverlerin verdiklerini oraya yazıyorum ve sadece ben ulaşıyorum. Ayrıca yapmış olduğumuz bu iş karşılıklı güvene de dayalı. 50 yıldır burada alan el ile veren eli buluşturuyoruz. Geleneksel oldu artık bu iş" dedi.

Osmanlı'nın Askıda İftar geleneğini bu yıl da devam ediyor
Osmanlı'nın Askıda İftar geleneğini bu yıl da devam ediyor
Osmanlı'nın Askıda İftar geleneğini bu yıl da devam ediyor
Osmanlı'nın Askıda İftar geleneğini bu yıl da devam ediyor

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Osmanlı, Kütahya, Himmet, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın 'Askıda İftar' geleneğini bu yıl da devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmanlı'nın "Askıda İftar" geleneğini bu yıl da devam ediyor - Son Dakika
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