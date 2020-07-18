Osmanlı'nın at yetiştiricilik merkezi Mahmudiye'de atlar ilgi görüyor - Son Dakika

Osmanlı'nın at yetiştiricilik merkezi Mahmudiye'de atlar ilgi görüyor

İkinci Mahmud döneminden bu yana at yetiştiriciliği yapılan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki yetiştiriciler, atçılığa olan ilginin artmasından memnuniyet duyuyor.

İkinci Mahmud döneminden bu yana at yetiştiriciliği yapılan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki yetiştiriciler, atçılığa olan ilginin artmasından memnuniyet duyuyor.

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Yarış atçılığı için önemli bölgelerden olan Mahmudiye ilçesi, "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla Sultan İkinci Mahmud tarafından faaliyete geçirilen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) safkan Arap yarış atı yetiştiren en büyük daimi pansiyoner harası ile özel pansiyon ve yetiştiricilik hizmeti veren 70 işletmeye ev sahipliği yapıyor.

İlçedeki tesislerde yılda yaklaşık 3 bin Arap ve İngiliz atı yetiştirilirken, yetiştiriciler, atçılığa olan ilginin ve sevginin artmasından memnun.

Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yenel Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki atçılığın köklerinin Osmanlı Devleti'ne kadar dayandığını söyledi.

İlçenin savaşa giden Osmanlı askerleri için at yetiştiriciliği yapılan bir yer olduğunu dile getiren Yenel, Mahmudiye'de TJK, TİGEM ve 70 özel işletmede yıllık yaklaşık 3 bin yarış atı ve tayın bulunduğunu ifade etti.

Yenel, "Son dönemdeki 'Diriliş: Ertuğrul' ve 'Kuruluş: Osman' gibi tarihi diziler, Türkiye'de atçılığa olan ilgiyi daha da artırdı. Ecdadımızın at üzerinden neler yaptığını, atla kazanılan zaferleri genç nesillere gösteriyorlar. Bu sayede genç nesillerin ata olan ilgisi arttı. Bunda tarihi dizilerimizin büyük katkısı oldu." dedi.

Gençlerin, at sahibi olmak için aradıklarını anlatan Yenel, "Türkiye'nin birçok yerinden at sahibi olmak isteyenlerden bize telefon geliyor. Sosyal medya üzerinden de bizlere ulaşıyorlar. Her isteğe ve zevke göre de at bulunabiliyor. Atlarımız sahadan geldiği için binilmeye hazır oluyor. Cirit oynayanlar atlarımızı talep ediyor. Bazı gençler atlı safari yapıyor. Bunun için de bizden at talep ediyorlar. Gençler atla gezinti yapıp, stres atıyor." diye konuştu.

"Eskiden bu atları verecek yer bulamıyorduk"

Kaya, damızlıktan çıkan, yarış ömrünü tamamlayan ya da sakatlanan atlara talebin yoğun olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"İlgiden dolayı, 'atıl at' dediğimiz yarıştan çıkmış, damızlık olamayacak atlar piyasada bulunmuyor. Eskiden bu atları verecek yer bulamıyorduk. 5 bin ila 20 bin lira arasında satılan atlarımız hemen yeni bir eve kavuşuyor. Yeni sahipleri de onlara iyi bakıyor. Bizim için o atın bakımı çok önemli. Hakkıyla bakılıp, bakılmadığını takip ediyoruz. Ata binmek çok rahatlatan bir etkinliktir. İnsanı dinginleştiriyor. İnsan ile atın arasında bambaşka bir iletişim var. Dedelerimiz at üstünde diyar diyar gezmiş."

İkinci Mahmud, Mahmudiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın at yetiştiricilik merkezi Mahmudiye'de atlar ilgi görüyor - Son Dakika
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