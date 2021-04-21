Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor

21.04.2021 17:10

Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor Kurtuluş Savaşı kahramanının evinin olduğu 700 yıllık mahallede restorasyon başlıyor Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan 700 yıllık Tavşancıl Mahallesindeki tarihi evlerin restorasyon çalışması başlıyor.

Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor

Kurtuluş Savaşı kahramanının evinin olduğu 700 yıllık mahallede restorasyon başlıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan 700 yıllık Tavşancıl Mahallesindeki tarihi evlerin restorasyon çalışması başlıyor.

Dilovası'nda aralarında Kurtuluş Savaşı şehidi Yahya Kaptan'ın da evinin olduğu 67 tarihi bina yapılacak restorasyon ile turizme kazandırılacak. Tavşancıl Mahallesi Kentsel Sit ve Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içinde yer alan tescilli yapılarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, ilk olarak uygulama yapılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ardından, bu cadde-sokaklardaki tescilli, tescilsiz binalarla ilgili olarak vatandaşlarla görüşülerek mülk sahiplerinin onayı sonrasında bakanlığa toplu başvuru gerçekleştirildi. Başvuruları değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyonu çalışmaları başladı. Bakanlık ve belediye iş birliğinde yapılacak proje kapsamında ilk etapta 21 tescilli, 46 tescilsiz binanın restorasyonu yapılması protokole bağlandı. İmzalanan protokol ile 20 yapının rölove ve restorasyon projelerine başlanıldı.

700 yıllık mahalledeki tarihi evler turizme kazandırılacak

Tarihi evlerin restorasyonu için hayata geçirilen projenin protokolü, Tavşancıl meydanında düzenlenen törenle imzalandı. Törene Kocaeli İl Kültür Müdürü M.Fatih Taşdelen, Dilovası Kaymakam M.Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile belediye birim müdürleri katıldı. İmzaların atılmasıyla aralarında Kurtuluş Savaşı kahramanı Yahya Kaptan'ın evinin de olduğu 700 yıllık mahalledeki 21'si tescilli, 46'sı tescilsiz toplam 67 tarihi binanın restorasyonu protokole bağlandı.

"Topluca yapılan ender projelerden birisi olacak inşallah"

Törende konuşarak vatandaşların bölgeye gelip, tarihi dokuları yakından görmeleri gerektiğini ifade eden Dilovası Başkanı Hamza Şayir, "700 yıllık bir özgeçmişi var buranın. Biz bununla ilgili Turizm Kültür Bakanlığımıza müracaat ettik. Sayın Bakanımız bu konuyla özellikle ilgilendiler. Daire başkanlarına, genel müdürlerine gerekli talimatlar verildi. Bizde burada gerekli çalışmalarımızı yapıp, projelerimizi hazırladık. Bunlarla ilgili birkaç kez görüşme oldu. Topluca yapılan ender projelerden birisi olacak inşallah. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Yaklaşık 23 milyonluk havzada bulunan kritik bir bölgedeyiz. İnşallah bundan sonra turizme kazandıracağız bölgemizi. Herkesi buraya bekliyoruz, buraya gelip görmelerini, tanımalarını, tarihi dokuyu, görmelerini istiyoruz" dedi.

"Kurtuluş Savaşı Kahramanımızın da adı yaşatılan bir yerdir"

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Yahya Kaptan'ın bu bölgede adının yaşatılacağını ifade eden Başkan Şayir, "Burada da ayrı bir heyecanımız var. Ulu önder Atatürk'ün silah arkadaşı Yahya Kaptan'ın mezarı da burada, hatta yakalandığı ev burada. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Yakalandığı evi de inşallah müzeye çevireceğiz burada bununla ilgili adımlarımızı da attı. Yani burada sadece Osmanlı tarihini yansıtan değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı kahramanımızın da adı yaşatılan bir yerdir. Ondan dolayı mutluyuz, heyecanlıyız" diye konuştu.

"Tavşancıl'ı tekrar eski konumuna getirmeye, tarihi misyonuna uygun hale getirmeye çalışacağız"

Tavşancıl bölgesini eski tatil beldesi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ise, "Osmanlı Devletinden günümüze kadar tarihi dokusunu kısmen koruyabilen bir bölgemiz. Burası aslında Osmanlı Sarayının sebzesinin, meyvesinin sağlanmış olduğu bir noktaydı. Şehrimiz tarihi İpek Yolu'nun geçiş noktasına bir kavşak noktası olduğu için kervanların konaklamış olduğu bir yerleşim yeriydi. Orduların zaman zaman konakladıkları bir noktaydı. Cumhuriyet tarihimize geldiğimizde ise, 1960'lı, 70'li yıllara kadar sanayinin şehrimizde gelişmeden önce tam kaplamadan önceki aslında İstanbul bölgesinden gelip tatil beldesi olarak değerlendirilen bir noktaydı. Maalesef sanayi kenti algımız buradaki bu güzel beldemizin de imajını zedeledi. 60'lı, 70'li yıllardan sonra tatil beldesi olarak kullanmaktan artık çıkmaya başladı. Bugüne geldiğimizde bizler, Tavşancıl'ı tekrar eski konumuna getirmeye, tarihi misyonuna uygun hale getirmeye çalışacağız. İnşallah 70'e yakın kültürel mirasımızın burada restorasyonu yapılacak. İnşallah önümüzdeki süreçte de değişen turizm anlayışı ile birlikte doğa, tarih ve turizm artık ön palana çıkmaya başladı ki biz de kentimizde hem doğal güzelliklerimizi, hem de tarihi kültürel varlıklarımızı ön plana çıkarmayı istiyoruz. Hem ülke çapında hem dünya çapında kentimizi tanıtmaya çalışıp, turizmden sağlanan katma değerden gerekli payımızı alma çalışacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor
Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor
Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor
Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor

Kurtuluş Savaşı, Tavşancıl, Dilovası, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın dokusunu koruyan mahalledeki 67 tarihi bina turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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