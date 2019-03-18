Osmanlı’nın eskimeyen tatlarını günümüze taşıyor

Divan Grubu, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzetlerin buluştuğu özel bir menüye imza attı.

Divan Grubu, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzetlerin buluştuğu özel bir menüye imza attı. Divan şeflerinin özel reçetelerle hazırladığı ve mayıs ayına kadar devam edecek olan Eskimeyen Tatlar menüsünde Osmanlı yemekleri, günümüze taşınıyor.

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