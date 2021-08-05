Üye Girişi
Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında - Son Dakika

Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında

05.08.2021 19:44

Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında Cihan devleti Osmanlı'nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı ve çevresindeki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osmanlı Devletinin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu' başladı.

Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında

BURSA - Cihan devleti Osmanlı'nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı ve çevresindeki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osmanlı Devletinin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu' başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların yıllardır en büyük hayallerinden biri olan ve bugün kadar kente kazandırılması için çeşitli girişimlerde bulunulan Osmanlı'nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı'nın ayağı kaldırılması çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bey Sarayı'nın ayağa kaldırılması için geçen yıl Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Büyükşehir Belediyesi aralarında Prof Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Suna Çağaptay, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Doç. Dr. Çağhan Keskin gibi uzman isimlerin yer aldığı Bilim Kurulu'nun katkılarıyla, 'Osmanlı Devletinin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyum, Tophane Meydanı'nda düzenlenen tebliğ kitabının da tanıtımıyla başladı. Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Kültür Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve akademisyenlerin katıyla yapılan sempozyum açılış toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da video konferans yöntemiyle katıldı.

Gizli tarih gün yüzüne çıkıyor

Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa'nın, çok önemli değerleri bünyesinde barındıran alanlarından birinin de Tophane ve Hisar Bölgesi söyledi. Osmanlı'nın devlet olarak yönetildiği Bey Sarayı'nın da bu bölgede bulunduğunu ifade eden Akhan, "Ancak Bey Sarayı günümüze kadar ulaşamamıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak payitaht Bursa'da Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan Bey Sarayı'nın ve çevresindeki tarihi dokunun değerlendirilmesine yönelik bir projeyi başlatma kararı aldık. Bursa Bey Sarayı'nın tarihi gelişmesini tespit etmek amacıyla konuyla ilgili yapılan ve yapılacak olan tüm akademik çalışmalara destek sağlamak istedik. Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında erken Osmanlı dönemi ve Bey Sarayı'nın da yer aldığı Bursa Hisar Bölgesi üzerine çalışmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu kurduk. Bilim Kurulu'muzda yer alan değerli hocalarımız, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla bize yön veriyorlar. Bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu ve değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırlanan bildiri kitabı, inanıyorum ki Bursa Bey Sarayı'nın tarihi gelişmeleri hakkında birçok veriyi gün yüzüne çıkarırken, Bursa üzerine araştırma yapanlara da ilham verecektir" diye konuştu.

İdare ve kültür merkezi

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise, Bursa Bey Sarayı'nın Osmanlı Devleti'nin bir yönetim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı. Bey Sarayı'nın aynı zamanda ilk Osmanlı idari kararlarının alındığı divanın toplandığı bir yönetim merkezi olduğunu dile getiren Oğuzoğlu, "Bey Sarayı'nın hemen yanı başında bir darphane var. İlk Osmanlı parası 3 sene sonra basılmış. Bu darphanenin mekanı halen mevcut. Şimdi bunun üzerine neler yapabiliriz, onları kararlaştıracağız. Yine bu çevrede Orhan Bey'in yaptırdığı ilk cami ve medrese de var. Şu anda toplantı yaptığımız bu mekanda, bu eserler meydana getirilmiş ama ne yazık ki 1855 depreminde yıkılmış. Biz bunları da ele alıyoruz. Kitapta ilk araştırma sonuçları var. Elbette bu araştırmalar devam edecek" dedi.

"Takdirle izliyoruz"

Sempozyuma video konferansla bağlanan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu söyledi. Sempozyumun Bursa'nın tarihi değerlerinin ihya edilerek, tekrar kente kazandırılmasına vesile olacağını dile getiren Alpaslan, "Bey Sarayı'nın yeniden ihya edilmesi, hemen yanındaki Orhan Gazi Camisi'nin ihya edilmesi, Kent meydan düzenlemeleri ve diğer çalışmalarla, tarihi yapıların ihyasıyla Bursa, hanları, hamamlarıyla gerçekten kendine yakışır bir dokuya kavuşacak. Bu çalışmaları biz de Bakanlık olarak takdirle izliyoruz ve 'Bu çalışmalara nasıl katkı yapabiliriz' bunların çalışmaları içindeyiz" dedi.

Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında
Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında
Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında
Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında
Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında

Büyükşehir Belediyesi, Bilim Kurulu, Osmanlı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da St.Johnstone maçının ilk 11'i belli oldu! Yeni transferler görücüye çıkıyor 19:49 Galatasaray'da St.Johnstone maçının ilk 11'i belli oldu! Yeni transferler görücüye çıkıyor Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi 19:16 Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama 19:06 Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler 18:26 Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım 17:55 Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu 17:45 Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş 17:05 Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu 16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı         
19:11
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:14
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!         
14:36
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 20:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı'nın ilk sarayı mercek altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement