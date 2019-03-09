Osmanlı'nın İlk Şehidi Baykoca Vefatının 735. Yılında Anıldı

Osmanlı Hanedanının ilk şehidi olarak kayıtlarda yer alan, 1284 yılında 16 yaşındayken Osmangazi'nin Bizans Tekfurları ile Ermeni Beli olarak adlandırılan, bugün Hamzabey Mahallesi'nin olduğu bölgede yaşanan muharebede şehit düşen Ertuğrulgazi'nin torunu, Osmangazi'nin yeğeni, Savcı Beyin oğlu Baykoca, vefatının 735'inci yılında düzenlenen törenlerle anıldı. İnegöl tekfuruna karşı yapılan seferler sırasında şehit düşen ve kabri Hamzabey Mahallesinde bulunan Baykoca'yı anma programı, Toki konutlarının bulunduğu bölgede adını taşıyan Baykoca Mahallesinde gerçekleştirildi.

Toki 1. Etap Site Yönetimi ve İnegöl Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen anma programları, bugün 13.00'da Toki Hz. Ali Camisinde okunan mevlitle başladı. Mevlidin ardından cami önündeki alanda anma programı tertip edildi. Törene; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

16 YAŞINDA BU TOPRAKLAR İÇİN ŞEHİR DÜŞTÜ

14.00'da Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde, Toki 1. Etap Site Müdürü Murat Ağbayır bir konuşma yaptı. Ağbayır; "Bugün burada, mahallemizi ismiyle şereflendiren Baykoca'nın ebediyete intikalinin 735'inci yıl dönümünde Toki konutları ve İnegöl Belediyemiz ile el ele yürüttüğümüz, şerefle 1'incisini kutladığımız 'Ceddimizi Yad Edelim Baykoca Anma Etkinlikleri' için bir aradayız. Geçmişle yüzleşip tarihimize baktığımızda bize şeref veren nice kahraman ecdadımız vardır. Allah, resul, vatan ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca da bu kahraman ecdadımızdan yalnız biridir. Kendisinin bizim gönlümüzde yeri apayrıdır. Doğum yerini bilmediğimiz Baykoca, 1268 yılında doğdu ve henüz 16 yaşındayken 1284 yılında bu topraklarda din, vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbetini yudumlama şerefine nail olmuştur. Savcı Bey'in oğlu, Ertuğrulgazi'nin torunu ve Osman Bey'in yeğeni olması sebebiyle de bu şerefli sülalenin genç bir ferdidir Baykoca" dedi.

BAYKOCA İNEGÖL SEFERİNE NASIL KATILDI?

Baykoca'nın 16 yaşındayken İnegöl seferine katılmasına ilişkin anlatılan rivayetlerden örneklerle konuşmasını sürdüren Ağbayır, "Obada Bizans'ın İnegöl Tekfuruna karşı yapılacak zorlu bir seferin başlayacağının dilden dile yayılmasıyla, Osmangazi ve Gündüz Alp'in yeğenleri, Sarı Batu Savcı Beyin oğlu Baykoca koşarak Bey Otağına gelir. Osmangazi'ye Kayının genç bir Alp'i olarak sefere katılmak istediğini söyler. Osmangazi; 'İznim yoktur. Sen daha çok küçüksün. Henüz bıyıkların bile terlememiş. Savaşın türlü halleri, kafirin türlü hileleri vardır. Rabbim biz kullarına daha çok gazalar ihsan buyuracaktır. Allah'ın izniyle sayımız da yeterlidir' der. Bunun üzerine Baykoca; 'Kayının bileği bükülmez, beli yere gelmez yiğit beyi, ben otağına yeğeniniz olarak gelmedim. Ben Kayı'nın bir neferi olarak sefere katılma arzumu Kayı Beyime aktarmak için geldim. Her şeyin bir ilki vardır. İlki ertelemek doğru olmaz. Ne olur beni de sefere götürün' der. Ardından Osmangazi 'Öyleyse yanımdan kopmak yok. Şimdi git büyüklerinin ellerini öp. Hazırlıklarını yap. Seni bu sefere aldım deyince dünyalar ona verilmiş gibi oluyor. Baykoca Bey, Osmanlı tarihinin ilk muharebesi olarak kabul edilen çarpışma sırasında şehit düşerek 3 kıtada at koşturan kutlu devletin ilk şehidi olmak gibi yüce bir makama ulaştı. Mahallemize adını veren Müslüman Türkün yaşı küçük gönlü derya olan aziz şehidi Baykoca ve ecdadımızı, bir kez daha rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

YENİ İNEGÖL BAYKOCA İSMİYLE YEŞERİYOR

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Güzel bir günde ve ilkine imza atılan güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini kaydeden Taban, şöyle devam etti: "Baykoca'yı anma etkinliklerinin 1'incisini tertip ediyoruz. Bu programı icra etmemizin sebeplerinden biri geçmişimizi yad etmenin yanı sıra; beraberinde gelecek nesillere onları anlatabilmek, yaşatabilmek. Bu anlamda eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Burada yeni bir İnegöl hayalimiz var. Yeni İnegöl'ü burada yeşertmeye çalışırken bu bölgenin ismini de Baykoca Mahallesi olarak belirledik. Biliyorsunuz ilk olarak buraya Toki konutlarımız yapıldı 1'inci ve 2'nci etap. İnşallah şimdi 3'üncü etabıyla ilgili de çalışmamız var. Buraları inşallah çok güzel mekanlar haline gelecek. Altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla güzel bir mekan haline dönüşecek. İnegöl'ün parlayan yıldızı olacak bu bölge. Mahallemizin ismini de Baykoca olarak belirlemiştik. Dün sabah itibariyle de türbesi başında dualar ederek ölüm yıldönümünü bugün burada sizlerle birlikte anarak minnet borcumuzu göstermiş oluyoruz."

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ ŞEHİT OLMAYA HAZIR

"Sadece Baykoca değil, beraberinde bu şehir için mücadele etmiş Turgut Alp'i, Samsa Çavuş'u, manevi önderlerimizden Kasım Efendiyi hatırlıyoruz, beraberinde Geyikli Baba ve gerçekten pek çok Allah dostu… Bu ülke için, bu vatan için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele etmiş, bu uğurda şehit olmuş büyüklerimizi burada yad ediyoruz. Şehit olduğu tarihteki yaşı 16. Bugün çocuk diye bileceğimiz yaşlarda. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu ülkeyi korumaya hazırız. Yeni yeni şehitler vermeye de hazırız. Rabbim inşallah bizleri bir daha vatanımızı savunmak durumunda bırakmasın. İnşallah yeni şehitler vermeyelim. Ama ihtiyaç durumunda bütün vatandaşlarımız vatanı, ülkesi, bağımsızlığı için şehit olmaya hazırdır."

"Burada inşallah 1'incisini gerçekleştirdik ve devamını daha da geliştirerek, devlet büyüklerimizin de katılımını sağlayarak bunu geliştirmek istiyoruz. Göreve geldikten sonraki süreçte burada mahalle sakinlerimizle bölgemizin sorun ve problemlerini konuştuk, planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde de başta altyapı, yol çalışmaları, sosyal donatı alanları ve spor alanları gibi ihtiyaçlarımızı da gidermeye çalışacağız. Semt sahalarımızın ve bir koruluk alanımızın çalışmalarını da başlattık. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum."

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Şükrü Görücü de böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ardından Toki bölgesindeki Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokullarında yapılan şiir yarışması, kompozisyon yarışması, resim yarışması, şiir okuma yarışması ve Kuran-ı Kerim tilaveti yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Başkan Taban ve Kaymakam Görücü tarafından hediyeler takdim edildi. Müftü Kazım Güzel'in yaptırdığı dualar sonrası, anma programı helva ikramlarıyla son buldu.