Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak - Son Dakika

Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak

08.04.2021 13:27
Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak, System.String[]

Bahçesinde yetişen Osmanlının kayıp lalesini koruyup kollayan doğasevere Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bahçesinde yetişen Osmanlının kayıp lalesini koruyup kollayan doğasevere Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından teşekkür plaketi verildi. Kayıp lalenin doğal yayılım gösterdiği bölgede inceleme yapan Prof. Dr. Ali Çelik, EKODOSD ile birlikte nadir bitkinin çoğaltılması, korunması ve tanıtımı doğrultusunda ortak çalışmalar yapacakların açıkladı.

Osmanlının kayıp lalelerinden biri olan, tarihte pek çok çinide desen olarak kullanılan, ancak uzun yıllardır görülmeyen ve Latince adı Tulipa Clusiana olan kayıp lalenin korunmasını sağlayan doğasever Emine Şireci'ye Kuşadası Ekosismeti Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından teşekkür plaketi verildi. Genç doğasever Ebru Bozkurt tarafından verilen teşekkür belgesini almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Emine Şireci, kayıp lalenin kendi bahçesinde ortaya çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Şireci, bu kadar önemli bir bitkinin rahat çoğalabilmesi için tarlalarını ekmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Aydın'ın Salavatlı köyünde ortaya çıkan nadir bitkinin yetiştiği mekanda EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile birlikte inceleme yapan Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Türkiye'de 17 türü bulunan tulipa türünün bir üyesi olan tulipa clusiana isimli lalenin doğal ortamda güzel bir yayılım gösterdiğini belirterek, bakanlığın son kayıtlarında "ulaşılmamıştır" şeklinde belirtilen nadir bitkinin artık bulunduğunu söyledi.

Kayıp laleye sahip çıkan hane sahiplerine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür eden Prof. Dr. Ali Çelik, Osmanlının kayıp lalesinin farklı mahallerde görülmesine rağmen çok güzel bir popülasyon oluşturduğunu söyledi. Aydın'ın en güzel Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin bitki türlerini bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Çelik, "Aydın, bitki çeşitliliği açısından oldukça önemli konumda yer almaktadır. Böyle önemli ve güzel bir bitki türünün korunması, izlenmesi ve üretilmesine yönelik çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Biz de üniversite olarak bu tip çalışmalara destek vermekteyiz. EKODOSD derneğinin yardımıyla bu türün birlikte izlenmesini, çoğaltılmasını ve tanıtılmasını yapacağız. Bu tip günyüzüne çıkarılmamış bitki zenginliklerimizin kaybolmaması için duyarlı vatandaşlarımız tarafından haberdar edilmemiz çok önemlidir. Bu bitkinin burada korunmasını sağlayan başta Emine Şireci'ye ve EKODOSD derneğine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

Dernek olarak izleme çalışmalarını devam ettireceklerini anlatan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise endemik ve nadir bitki türlerinin araştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Kayıp lalenin korunması için Şireci ailesinin özel ilgi göstermesi ve hatta tüm bahçeyi bitkinin çoğalması için boş bırakmalarının önemli bir davranış olduğunu anlatan Sürücü şöyle konuştu; "Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü ve İzmir Menemen'de bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle bitkinin çoğaltılması ve gelecek nesillere ulaştırması için işbirliği yapacağız. Bu tür nadir bitki türleri, dünyada yaygın bir şekilde yapılan botanik turizmi açısından da çok önemlidir. Burada özel bir koruma altında olsa da doğada birçok önemli endemik ve nadir bitkilerimiz de bulunmaktadır. Kırsalda gittiğimiz yerlerde yöre insanlarına bitki kaçakçılığı konusunda da bilgilendirme yapıyoruz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bitki kaçakçılığı broşürlerinden bırakıyoruz. Özellikle yurt dışına kaçırılmaması için bu tür vakalarla karşılaşılması halinde hemen jandarmaya bilgi verilmesini söylüyoruz" - AYDIN

Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak
Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak
Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak
Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak
Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak

Bahattin Sürücü, Kuşadası, Aydın, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın kayıp lalesi koruma altına alınacak - Son Dakika


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