Osmanlı'nın kışlağı Söğüt'te yaylacıların eve dönüşü başladı - Son Dakika

Osmanlı'nın kışlağı Söğüt'te yaylacıların eve dönüşü başladı

18.11.2020 11:07
Osmanlı'nın kışlağı Söğüt'te yaylacıların eve dönüşü başladı, System.String[]

Osmanlı döneminde kışın kullanılan yerleşim yeri (kışlak) olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde, yaylalarda hayvanlarını otlatan ve yaz boyunca burada yaşayan besiciler eve dönüyor.

Osmanlı döneminde kışın kullanılan yerleşim yeri (kışlak) olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde, yaylalarda hayvanlarını otlatan ve yaz boyunca burada yaşayan besiciler eve dönüyor.

Yaz aylarında hayvanlarını alarak 1150 rakımlı Söğüt'ün yaylalarına çıkan, sonbaharın gelmesi ve soğukların başlamasıyla köye göç eden üreticiler, kış aylarında hayvanlarına ahırda bakıp ilkbaharda yeniden yaylalara çıkacak.

Rızapaşa köyü muhtarı Mehmet Karaoğlu, yaylacıların yolculuğuna eşlik eden AA muhabirine, 5 köyün ortak kullandığı Çaltı Yaylası'ndan ilçeye bağlı köylere göçün başladığını söyledi.

Soğukların iyice yaylalarda hissedildiğini ifade eden Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızdan ve insanların alıştığı bu gelenekten dolayı yazın yaylaya gitmek bizim için bir zaruret. Burada insanlar eskiden olduğu gibi yaylada yaşıyor. Hayvanlar kuzulamaya başladığında ve soğuklar yaylayı sardığında, hayvanlara yaylada bakmak mümkün olmadığı zamanlarda köylere dönüş başlıyor."

Dedelerinden kalan "yaylacılık" geleneğini sürdürdüklerini anlatan Karaoğlu, Osmanlı'nın kışlak yeri olan Söğüt'ün hayvancılık için uygun olduğunu belirtti.

Tüm hayvan sahiplerinin yayla evlerini ve çadırlarını kapattığını aktaran Karaoğlu, "Yaylaya çıktığımızda çevre köylerden gelen arkadaşlarımızla büyük bir çoğunluk oluyoruz. Yazın yayladayız, kışın Osmanlı'da olduğu gibi köydeyiz." diye konuştu.

Yaylada hayvanlarını otlatan memur emeklisi Hüseyin Gülmez, eşiyle birlikte yayla ile köy arasında 25 kilometre yürüdüklerini, hayvanlarını korumaya aldıklarını vurgulayarak, "Burada hayvan bakan herkes, 10 ya da 11'inci ayda sürüsünü alıp köylere indiriyor. Kışın genelde bu hayvanları ahırda bakıyoruz, dışarı çıkartmıyoruz." diye konuştu.

Büyükbaş hayvanlarını yaylada güttüğünü anlatan Ali Yılmaz (62) da "Burada hayvanlarımıza bakıyoruz, sabah erken saatte kalkıp onları otlatmaya çıkarıyoruz. Buralarda hayvanları otlatırız, öğlen 1-2 saat istirahatten sonra yine otlatmaya devam ederiz. Kar yağdığında köye iniyoruz. Mart-nisan aylarında yine buralara çıkarız. Kar yağdığında hayvanlarımızı yaylada doyuramıyoruz, otlayamıyorlar, haliyle." ifadesini kullandı.

Bilecik, Osmanlı, Söğüt, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın kışlağı Söğüt'te yaylacıların eve dönüşü başladı - Son Dakika


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