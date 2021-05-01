Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1) - Son Dakika

Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1)

01.05.2021 12:45

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Haseki Sultan Tekkesi'nde yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesi Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Azzam el-Hatib ile röportaj Osmanlı devletinin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak AŞ imkanı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Haseki Sultan Tekkesi'nde yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesi

Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Azzam el-Hatib ile röportaj

Osmanlı devletinin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak AŞ imkanı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da yoksullara iftar vermeye devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Azzam el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haseki Sultan Tekkesi'nin yıl boyu fakir, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini ancak ramazan ayında tekkeye gelenlerin sayısında her zaman genel bir artış yaşandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok kişinin işsiz kalmasının da tekkeye gelenlerin sayısını artırdığını belirten Hatib, "Normal zamanlarda her gün yaklaşık 100 aileye AŞ verilirken, ramazan ayı başladığından bu yana günde yaklaşık 250 aileye, çorba, et, pilav ve sebzeli menüler sunuluyor." dedi.

Hatib, "Kudüs'ün en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri" olarak nitelendirdiği Haseki Sultan Tekkesi'nin kapılarının Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese açık olduğunu ve gelen herkesin aşını aldığını dile getirdi.

Şu anda Kudüs kenti ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin tekkenin kapısını çaldığını aktaran Hatib, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen murabıtlara da buradan iftar yemeği verildiğini söyledi.

Tekkenin giderlerini hayırseverler karşılıyor

Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor.

İsrail işgalinin başladığı 1948'den önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Dairesinin ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor.

Tekke, İsrail ile 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı bulunuyor.

Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1)
Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1)
Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1)
Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1)
Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1)

Hürrem Sultan, Osmanlı, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın Kudüs'te asırlardır kapanmayan hayır kapısı: Haseki Sultan Tekkesi (1) - Son Dakika


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