Osmanlı'nın kuruluş kentindeki tarihi mekanlar en sessiz bayramını yaşadı - Son Dakika

Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları Bilecik'te bulunan ve özellikle bayram tatillerinde çok sayıda kişiyi ağırlayan tarihi alanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin bayramı yaşadı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olarak bilinen Söğüt ilçesi, Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesi, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ile Osmanlı'da kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih'in türbesine evsahipliği yapıyor.

Tarihi kentin önemli alanları, Kovid-19 öncesindeki her bayramda manevi atmosferi dolayısıyla vatandaşların uğrak mekanı olurken bu bayram buruk günler geçirdi.

Kuruluşun kenti Bilecik'teki diğer tarihi yerler de bu bayramı ziyaretçisiz geçirdi. Kentte bayramlaşma törenlerine evsahipliği yapan Şerifpaşa Camisi çevresinde bayramlaşma kuyruğu oluşmadı. Vezirhan beldesinde bulunan ve salgın öncesinde, çevresinde bayramlaşma geleneği sürdürülen saat kulesi ile Osmaneli ilçesindeki Rüstem Paşa Camisi'nin avlusu da bu bayram sessiz kaldı. Bu yerlerde, Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma programı yapılmadı.

Alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan mekanların sessizliği, AA tarafından drone ile havadan görüntülendi.

"Türbelerde vatandaşlarımız dua edip çocuklarına burada tarihi anlatırdı"

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle bayram tatillerinde vatandaşlarımız tarafından yoğun talep alan türbelerimiz bu bayramda sessiz kaldı. Türbelerde vatandaşlarımız dua edip çocuklarına burada tarihi anlatırdı. Kısıtlamalarla birlikte bu bayram günlerini sessiz geçiren türbelerimiz, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak, bahçelerinde yeniden çocuk sesleri yankılanacak inşallah." diye konuştu.

Öztürk, tarihi yerlerin normalleşme ile birlikte yeniden ziyaretçilerine kavuşacağını ifade ederek tarihseverlerin yine Söğüt'e ilgi göstereceğini sözlerine ekledi.