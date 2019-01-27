Son Dakika Haberleri: Osmanlı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü

Osmanlı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü

1 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Biz Hayme Ana'yı rol model alarak, inşallah toplumun daha güçlü, daha huzurlu olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Osmanlı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü, System.String[]
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Biz Hayme Ana'yı rol model alarak, inşallah toplumun daha güçlü, daha huzurlu olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.


Gözgeç, Osmanlı'nın kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti, dualar okudu.

AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Gözgeç, yaptığı açıklamada, tarihte olduğu gibi bugün de kadınların toplumda inşa edici bir gücünün olduğunu vurguladı.

Hayme Ana'nın tarihteki önemine dikkati çeken Gözgeç, "Hayme Ana olmasaydı belki Ertuğrul Gazi de Osmangazi de olmayacaktı. Çünkü Hayme Ana, Osman Gazi'nin ninesi Ertuğrul Gazi'nin annesidir. O yiğitleri yetiştiren kadındır. Biz Hayme Ana'yı rol model alarak, inşallah toplumun daha güçlü, daha huzurlu olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da dünyanın geçmişte Osmanlı'nın yaydığı sevgi ve kardeşlik kültürüne çok ihtiyacı olduğunun belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Politika
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