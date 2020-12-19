Osmanlı'nın rekortmen okçusunun heykeli dikildi - Son Dakika

Osmanlı'nın rekortmen okçusunun heykeli dikildi

19.12.2020 14:36
Osmanlı'nın rekortmen okçusunun heykeli dikildi, System.String[]

Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezid döneminde, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla rekor kıran okçu Bursalı Şüca'nın heykeli memleketi Bursa'ya dikildi.

Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezid döneminde, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla rekor kıran okçu Bursalı Şüca'nın heykeli memleketi Bursa'ya dikildi.

1482 yılında Osmanlı'nın rekortmen okçusu olarak bilinen Bursa'nın Harmancık ilçesi Okçular köyünde doğan Bursalı Şüca'nın heykeli, Harmancık Belediyesi tarafından ilçe meydanına dikildi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "İlçemiz ve yöremizin bir değerini daha gün yüzüne çıkarmanın, tanıtmanın gururu içerisindeyiz. Harmancık'ın zengin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için, başta tarih, kültür, turizm olmak üzere her alanda çalışmalarımız sürüyor. Ekolojik turizm alanında öncü olan İlçemizi yılda 110.000 yerli ve yabancı turist ile buluşturuyoruz. Şimdi Bursalı Şüca ile değerlerimizi perçinliyoruz. Bursalı Şüca'yı İlçemize kazandırmada desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Kültür Turizm Tanıtma Birliği Yönetim Kuruluna, değerli araştırmaları ile hemşehrimiz Doç.Dr. Celil Bozkurt a teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Bursalı Şüca kimdir?

Harmancık ilçesinde doğan ve 26 yaşında, Ok Meydanı'nda ünlü kemankeşlerle müsabakaya tutuşmasının ardından tekniği ve mesafedeki ustalığıyla okçuluk camiasının dikkatini çeken Şüca, 2. Bayezid'in kendisini merak etmesiyle padişahın huzuruna çıktı.

Daha sonra 2. Bayezid'in Amasya Valisi oğlu Şehzade Ahmet'in validesi Bülbül Hatun'a uzun yıllar cebecibaşı olarak hizmet veren Şüca, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla ünlü okçu Havan Delen'in menzilini kırdı ve en büyük rakibi İstanbullu Tozkoparan İskender'i geride bıraktı.

Hayatta olduğu süre boyunca kimsenin menzilini kıramadığı Şüca, yıldız menzilinde 825, poyraz menzilinde 820 metrelik atışlar yaparak, Türk tarihinin en başarılı okçularından biri oldu. - BURSA

Osmanlı'nın rekortmen okçusunun heykeli dikildi
Osmanlı'nın rekortmen okçusunun heykeli dikildi

Osmanlı, Turizm, Lodos, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın rekortmen okçusunun heykeli dikildi - Son Dakika


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