Osmanlı'nın son kalesinin içi tamir edilmeyi bekliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde bulunan ve Osmanlı'nın son kalesi olma özelliğini taşıyan 300 senelik Babakale Kalesi, 2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle turizm faaliyetlerini kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde bulunan ve Osmanlı'nın son kalesi olma özelliğini taşıyan 300 senelik Babakale Kalesi, 2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle turizm faaliyetlerini kaybetti.



1723 yılında 3. Ahmed tarafından yapılan kalenin içinde 1998,1999 ve 2000 senelerinde Yunanistan ile ortaklaşa festivaller yapılıyordu. Köye de ekonomik olarak önemli katkı sağlayan festivaller, 2001 yılında kalenin içinde yapılan kazılar sebebiyle son buldu. Babakale Köyü Muhtarı Bekir Vargün, köyde geçmiş yıllarda düzenlenen festivallere karşı bir özlem olduğunu dile getirerek, yetkililerden kale içinin tamir ve tadilatının yapılmasını beklediklerini dile getirdi.



"2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle kalemiz kullanılamaz hale geldi"



Kalenin geçmişi ile ilgili bilgiler veren Muhtar Vargün, "Kalemiz 1723 yılında 3. Ahmed tarafından yapılmadır. Osmanlı'nın son kalesidir. Osmanlı en son Babakale Kalesini yaptırıyor. Kalemiz, 1998, 1999, 2000 senelerinde Yunanistan ile, Midilli Adası ile beraber kalemizin içinde festival yapıyorduk. Çok güzel bir ortam oluyordu, sanatçılar geliyordu. Ama maalesef ki 2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle kalemiz kullanılamaz hale geldi. Eskiden köyü de Babakale Kalesinin içine kuruyorlarmış. 27 tane ev olduğu söyleniyor. İçeride gördüğünüz temeller de 27 evin temeli. Camisi de var. Biz tekrardan bu 27 evin içeriye tekrar yapılmasını, turizme açılmasını istiyoruz. Buraya gelenimiz, gidenimiz çok oluyor. Misafirlerimiz çok oluyor. Onun için kalemizin tamir ve tadilatının yapılmasını yetkililerden istiyoruz" şeklinde konuştu.



Kalenin tadilatının yapılmasının Çanakkale'ye çok faydalı olacağını aktaran Vargün, "Bölgemiz için çok değerli bir yer olur. Gelen misafirler daha huzurlu ve daha güzel bir ortam görmüş olurlar. Eskisi gibi yine festival yapabiliriz. Şu an kalenin içi kullanılamayacak bir halde olduğu için herhangi bir hamle yapamıyoruz. Yetkililerden kalemizin düzgün bir hale getirilmesini bekliyoruz". - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi

Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak

Bahçeli'den, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil