Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan "Kalbe Dokunan İlmek" sergisi yarın açılacak - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Kalbe Dokunan İlmek" adlı sergi, yarın Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, koleksiyoner Yusuf İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan, ailelerden toplayıp restore ettiği kaybolmaya yüz tutan Osmanlı giysileri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren eşyalardan oluşuyor.

Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı dönemi günlük kullanım eşyalarından örneklerin de yer alacağı sergi, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi imparatorluğun tamamlayıcı unsurlarını da içeriyor.

Sergi, aynı zamanda Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle Osmanlı'da giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor.

Tarihi ve kültürel zenginliğin en nadide örneklerini içeren "Kalbe Dokunan İlmek" sergisinde, yüzlerce parçadan oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri arasında Türkiye'nin her yöresine ait gelin ve damat giysileri de dikkati çekiyor.

Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulacağı serginin, yazma ve tülbent koleksiyonu da oya, işleme ve yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parçadan oluşuyor.

Osmanlı'dan bugüne akçe, mühür, tütün ve madalya keselerinden oluşan parçalar da sergide yer buluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Nevmekan Sahil Galeri'de sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alınacak.