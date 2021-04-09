Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan "Kalbe Dokunan İlmek" sergisi açıldı - Son Dakika

Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan "Kalbe Dokunan İlmek" sergisi açıldı

09.04.2021 19:29
Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Kalbe Dokunan İlmek" adlı sergi, Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Kalbe Dokunan İlmek" adlı sergi, Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Osmanlı dönemi giysileri, aksesuarları ve gündelik hayata yön veren eşyalardan oluşan serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve koleksiyoner Yusuf İyilik'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı dönemi günlük kullanım eşyalarından örneklerin de yer alacağı sergi, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi imparatorluğun tamamlayıcı unsurlarını da içeriyor.

Açılışta konuşan Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, koleksiyonerliğin kıymetli olduğu kadar zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Koleksiyonerlik, seçtiğiniz konu üzerine araştırmalar yapmak, sadece yurt içinde değil yurt dışında da bu objelerin peşine düşmek, bir araya getirdiğiniz koleksiyonun ilmi çalışmalarını yapmak ve bu eserleri muhafaza etmek demektir. Koleksiyoner Yusuf İyilik'i tebrik ediyorum. Ülkemizde bu konuya gönül vermiş ya da verecek olan koleksiyonerlerimize de örnek olmanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Üsküdar'ın İstanbul'daki en önemli kültür merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bey başkan yardımcılığı döneminden bu yana her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldu. Gerçekten Türkiye'de bütün belediye başkanlarına örnek gösterdiğimiz birisi. Çalışmaları ve kültür yatırımlarıyla da bu konuya gösterdiği destek nedeniyle hassaten kendilerine çok teşekkür ediyorum."

"Giysi aslında bir milletin kültürünü yansıtır"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de koleksiyoner Yusuf İyilik'in üç kıtadan derleyip topladığı Osmanlı tekstil ürünlerinden oluşan güzel bir sergi açacaklarını vurgulayarak, "Giysi aslında bir milletin kültürünü, coğrafyasının iklimini, estetik anlayışını ve elbette dini inancını da yansıtması anlamında önemli bir alışkanlıktır. Kültür ve sanat anlayışıdır." diye konuştu.

Türkmen, serginin Osmanlı'da var olan estetik anlayışını yansıttığına işaret ederek, sergiyi geçmiş dönemin estetiğini kıyafetler üzerinden anlamak isteyen sanatçıların, gençlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Koleksiyoner Yusuf İyilik ise sanatı medeniyetin izi olarak tanımladığını ifade ederek, koleksiyonda yer alan eserlerin Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yürütülen titiz çalışmalarla bir araya getirildiğini dile getirdi.

Sergi, aynı zamanda Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle Osmanlı'da giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor.

Tarihi ve kültürel zenginliğin en nadide örneklerini içeren "Kalbe Dokunan İlmek" sergisinde, yüzlerce parçadan oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri arasında Türkiye'nin her yöresine ait gelin ve damat giysileri de dikkati çekiyor.

Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulacağı serginin, yazma ve tülbent koleksiyonu da oya, işleme ve yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parçadan oluşuyor.

Osmanlı'dan bugüne akçe, mühür, tütün ve madalya keselerinden oluşan parçaların da yer bulduğu sergi, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Hilmi Türkmen, Türkmen, Üsküdar, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisi açıldı - Son Dakika


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