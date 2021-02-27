Osmanlı'nın tartı ve ölçü aletleri, Şehir Müzesi'nin gözdesi

TOKAT Belediyesi'nce merkezdeki tarihi Sulusokak'ta, 2 yıl önce açılan, kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kentin tarihi fotoğraflarının yer aldığı müzede Osmanlı döneminde kullanılan entari, ölçek, okka gibi tartı ve ölçü aletleri ise dikkatle inceleniyor.

Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak bölgesinde, 2 yıl önce açılan, kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi, ilgi görüyor. Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kenti anlatan tarihi fotoğrafların bulunduğu müzenin içinde; Osmanlı döneminde kullanılan entari, ölçek, okka gibi bugün rastlanılmayan tartı ve ölçü aletleri yer alıyor.

'11 BİN PARÇA ESER VAR'

Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eserin sergilendiğini söyleyen Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Sorumlusu ve arkeolog İbrahim Çetin, "Müzemizin Osmanlı dönemine ait ölçü ve tartı aletlerinin bulunduğu bölüm, en kıymetli köşelerden bir tanesidir. Burada o dönemlerde kullanılan hububat ölçü birimleri, omuz askısı olarak kullanılan tartı ağırlıkları ve Tokat yöremize ait 'Hey Onbeşli' türküsünde geçen ölçü aleti olarak kullanılan entariler bulunmaktadır. Özelikle ileri yaşta insanlar buraya geldiklerinde bu entarileri gördüğü zaman hatırlayıp o türküyü mırıldanıyorlar; ama genç kuşak bunları bilmediği için geldiklerinde soruyorlar. Biz de onlara bu aletlerin ne olduğunu anlatıyoruz. Bir hayli ilgilerini çekiyor" diye konuştu.