Osmanlı'nın tartı ve ölçü aletleri, Şehir Müzesi'nin gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı'nın tartı ve ölçü aletleri, Şehir Müzesi'nin gözdesi

27.02.2021 08:57

TOKAT Belediyesi'nce merkezdeki tarihi Sulusokak'ta, 2 yıl önce açılan, kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TOKAT Belediyesi'nce merkezdeki tarihi Sulusokak'ta, 2 yıl önce açılan, kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kentin tarihi fotoğraflarının yer aldığı müzede Osmanlı döneminde kullanılan entari, ölçek, okka gibi tartı ve ölçü aletleri ise dikkatle inceleniyor.

Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak bölgesinde, 2 yıl önce açılan, kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi, ilgi görüyor. Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kenti anlatan tarihi fotoğrafların bulunduğu müzenin içinde; Osmanlı döneminde kullanılan entari, ölçek, okka gibi bugün rastlanılmayan tartı ve ölçü aletleri yer alıyor.

'11 BİN PARÇA ESER VAR'

Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eserin sergilendiğini söyleyen Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Sorumlusu ve arkeolog İbrahim Çetin, "Müzemizin Osmanlı dönemine ait ölçü ve tartı aletlerinin bulunduğu bölüm, en kıymetli köşelerden bir tanesidir.  Burada o dönemlerde kullanılan hububat ölçü birimleri, omuz askısı olarak kullanılan tartı ağırlıkları ve Tokat yöremize ait 'Hey Onbeşli' türküsünde geçen ölçü aleti olarak kullanılan entariler bulunmaktadır. Özelikle ileri yaşta insanlar buraya geldiklerinde bu entarileri gördüğü zaman hatırlayıp o türküyü mırıldanıyorlar; ama genç kuşak bunları bilmediği için geldiklerinde soruyorlar. Biz de onlara bu aletlerin ne olduğunu anlatıyoruz. Bir hayli ilgilerini çekiyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Tokat Belediyesi, Osmanlı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı'nın tartı ve ölçü aletleri, Şehir Müzesi'nin gözdesi - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:42 3 yıllık imza atacak! Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 19:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı'nın tartı ve ölçü aletleri, Şehir Müzesi'nin gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement