Osmanlı'nın yanı sıra Roma ve Selçuklu yemeklerinin yeni adresi olacak - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Osmaneli Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümünün devam eden restorasyonu tamamladı.

Osmaneli Belediyesi gastronomi turizmi konusunda çok önemsediği ve üç konağı tahsis ettiği aşçılık bölümünün devam eden restorasyonu tamamladı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Gastronomi turizmi günümüzde özel bir ilgi görüyor. 18 medeniyete ev sahipliği yapmış Osmaneli ilçemizde Osmanlı yemeklerinin yanında Roma ve Selçuklu dönemi yemekleri de yer alacak. Özellikle Roma (İtalya) yemek çeşitleri ve makarna çeşitleri de yemeklerimiz içinde yer alacak. Osmanlı yemeklerini bir kitapta oluşturarak tariflerini kayda geçirerek aşçılarımızın ve ev hanımlarının kullanımına sunacak. Osmaneli'nin en güzel konaklarından olan ve üç konaktan oluşan Kelemcioğlu (Ellezler) Konağı Osmaneli Belediyesince restorasyonu tamamlanarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu'na tahsis edildi. Öğrenciler için çok farklı ve tarihi ortamda öğrenim görmek bir ayrıcalık olacak. Geçen yıl öğrenime başlayan aşcılık bölümünde ikinci öğretiminde devreye girmesiyle öğrenci sayısını arttıracak. Öğrenciler için konaklama olanaklarının da konaklarda sunulduğu çok güzel bir ortamda eğitim tercihlerin artmasını sağlayacak. Özellikle TV programlarında yemek konusu öncelikli olarak işleniyor. Konağımız ve mutfağımız bu programlarımızın vazgeçilmez mekanı olarak Osmaneli turizmi açısından büyük katkı sağlayacak" dedi. - BİLECİK