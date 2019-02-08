Osmanlı Ocakları 1299'un Gözleri Artık Özel Marmara'ya Emanet...

Özel Marmara Göz Merkezi Hastane Müdürü Emel Çiçek ile Sakarya Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir arasında imzalanan protokol gereğince; dernek üyeleri ve 1. Derece yakınları, hastanenin imkanlarından indirimli faydalanacak.

Kendilerine göz sağlığı konusunda böyle bir imkan tanıdıkları için Özel Marmara Göz Merkezi Hastanesi Müdürü Emel Çiçek ve doktorlarına teşekkür eden Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir, hastane imkanlarından yararlanması noktasında tüm üyelerine çağrıda bulundu.