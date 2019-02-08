Son Dakika Haberleri: Osmanlı Ocakları 1299'un Gözleri Artık Özel Marmara'ya Emanet...

Osmanlı Ocakları 1299'un Gözleri Artık Özel Marmara'ya Emanet...

35 dakika önce

Özel Marmara Göz Merkezi ile Sakarya Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanlığı arasında, hizmet protokolü imzalandı.

Osmanlı Ocakları 1299'un Gözleri Artık Özel Marmara'ya Emanet..., System.String[]

Özel Marmara Göz Merkezi Hastane Müdürü Emel Çiçek ile Sakarya Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir arasında imzalanan protokol gereğince; dernek üyeleri ve 1. Derece yakınları, hastanenin imkanlarından indirimli faydalanacak.

Kendilerine göz sağlığı konusunda böyle bir imkan tanıdıkları için Özel Marmara Göz Merkezi Hastanesi Müdürü Emel Çiçek ve doktorlarına teşekkür eden Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir, hastane imkanlarından yararlanması noktasında tüm üyelerine çağrıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

Sakarya, Marmara, Güncel
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