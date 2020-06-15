Osmanlı Ocakları Diyarbakır Sur İlçe Teşkilatı açıldı - Son Dakika

Osmanlı Ocakları Diyarbakır Sur İlçe Teşkilatı açıldı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: "ABD ve İsrail'in dediği olmayacaktır"

DİYARBAKIR - Osmanlı Ocakları Diyarbakır Sur İlçe Teşkilatı hizmete açıldı.

Açılış törenindeki konuşmasında kardeşlik vurgusu yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "ABD ve İsrail'in dediği olmayacak, Kürt kardeşlerimizin dediği olacaktır, vatanını sevenlerin dediği olacaktır" dedi. Konuşmasında emperyalist saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini bildiren Canpolat, "Bugün Hz. Muhammed'e karşı çıkanlar, Türkler ve Kürtleri birbirine düşürmeye çalışmaktadırlar. Kardeşlerim bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bizler aynı kaderin, aynı ruhun neferleriyiz. Kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. ABD'nin ve İsrail'in dediği olmayacak, bu coğrafyada yaşayan Kürt kardeşlerimizin dediği olacaktır. Bu coğrafyada yaşayan, vatanını seven, dinine sahip çıkan nereden geldiğini unutmayanların dedikleri olacaktır" ifadesini kullandı.

Osmanlı Ocakları olarak hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadıklarını bildiren Kadir Canpolat, "Bundan sonra da olmayacağız. İlçe Başkanımız Mehmet kardeşimiz ve ekibiyle Diyarbakır Sur'da da kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik için çalışacağız. Irk, cins, siyasi görüş ayrımı yapmadan vatanını seven herkesi başımın üstünde tutacağız. Osmanlı Ocakları Sur İlçe Teşkilatı vatana, millete hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Osmanlı Ocakları Sur İlçe Başkanı Mehmet Yıldız ise Sur ilçe teşkilatının açılışından dolayı sevincini paylaştığı konuşmada, açılışa gelenlere teşekkürlerini iletip, kardeşlik vurgusu yaptı.

Öte yandan, açılış törenine; Osmanlı Ocakları Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bekir Çakır, Başkan Yardımcısı Sefa Canpolat, Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Cahit Celahir, Osmanlı Ocakları AR-GE Birim Genel Başkan Yardımcısı Serkan Kurnaz da katıldı.