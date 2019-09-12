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Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Canpolat: "HDP'li anne ve baba olan milletvekilleri...

2 saat önce

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Diyarbakır'daki mazlum ve mağdur ailelerin yanındayız. Hangi ebeveyn dağlarda oğlunun veya kızının terörist olmasını ister" dedi.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Canpolat:

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, " Diyarbakır'daki mazlum ve mağdur ailelerin yanındayız. Hangi ebeveyn dağlarda oğlunun veya kızının terörist olmasını ister" dedi.


Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, "HDP milletvekillerine soruyorum, siz ister misiniz evladınız dağda terörist olsun? İstemezsiniz. Kendinize istemediğiniz bir şeyi Kürt halkına neden reva görüyorsunuz? Bu, milletin kanını emmek değil midir? Bu, bölge insanına yapılan zulüm değil midir? Siz nasıl anasınız, gelin hep beraber bu anaların yürek yangınını dindirelim. Siz nasıl Kürt halkını temsil ediyorsunuz, gelin oy aldığınız, vekilliklerini yaptığınız insanların haklarını birlikte arayalım. Buna gücümüz yetmiyorsa acılarını paylaşalım, yanlarında olalım, birlikte ziyaret edelim. Bu insanlar bizim vatandaşlarımız, bunlar bizim öz akrabalarımız. Birbirimize yaptığımız bu zulmün artık bitmesi gerekiyor. HDP'li bayan milletvekilleri sizlerde anasınız, yüreğiniz de bu analara yer yok mu sizin? Sadece seçimden seçime kapı çalmakla bir milletin sorunlarıyla ilgilenildiği görüyoruz. Gerçekten Kürt halkının haklarını savunuyorsanız işte Kürt halkı HDP binasının önünde, gelin hep beraber onların haklarını savunalım. Gelin bu sorunu birlikte el birliğiyle çözelim. Bu size helikopterden atılan bir kurtarma ipidir. Gelin bizimle bu ailelerin sorunlarını çözelim, gelin terörü kökünden bitirelim, barış ve kardeşlik içinde müreffeh bir şekilde, hoşgörü ilkesiyle ırz-ı can edip ötelerden gelen dostluğumuzu, kardeşliğimizi kendi değerlerimizle devam ettirelim" dedi. - ANKARA

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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