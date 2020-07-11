Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı - Son Dakika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Danıştay'a güller bıraktı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Danıştay'a güller bıraktı.

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Danıştay'a güller bıraktı ve yazılı açıklamalarda bulundu. Canpolat konuyla ilgili şunları ifade etti:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının ardından hepimiz emanete sahip çıkmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Eskisi gibi yabancı güçlerin her istediğini yapan bir Türkiye yok. 'Her yerde cami varmış.' Her yerde bir Ayasofya yok. Ayasofya fethin sembolü ve peygamberin dininin yeryüzüne yayılmasının bizatihi işaretidir. Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkanlar aslında Hazreti Muhammed'e karşı çıkmaktadırlar. Evet Hristiyanlara asla karşı değiliz ama onlar da artık İslam'a karşı olmaktan vazgeçmelilerdir. Zira bizim için 4 büyük hak din vardır. Biz o hak dinin peygamberlerine ve kitaplarına iman ediyoruz. Biz Türk'üz. Irkçı olduğumuzu düşünenler; Arabistan'da dünyaya gelen bir Peygamberin ilahi davası yolunda şehadeti arzulayan bir millet olduğumuzu düşünemez. Biz o Peygambere canı gönülden Allah'ın rızası için bağlıyız. Ceddimiz Hz. Fatih aslında Hristiyanlara bir mesaj vermektedir. O mesaj şudur; 'Hz. İsa da bizim Hz. Musa da, dünyanın en son peygamberi Hz. Muhammed'in izinde olmak İsa'nın ve Musa'nın da izinde olmaktır.' Bu mesaj insanlığın kurtuluş mesajıdır. Bu anlamda bugünün Türkiye'si milletin egemen olduğu, tam bağımsız, tam demokratik, müreffeh, onurlu bir Türkiye'dir, herkes bunun kıymetini bilmelidir.


Tüm dostlarımız bilmelidir ki; 2014'ten bu yana ABD ve İsrail'le mücadele nasıl bir milatsa, FETÖ ile mücadele nasıl bir milatsa, 15 Temmuz nasıl bir milatsa, Ayasofya'nın ibadete açılması da öyle bir milattır." - ANKARA

Kadir Canpolat, Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı - Son Dakika

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