Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Osmanlı Ocakları olarak 15 Temmuz'da ölümüne mücadele... - Son Dakika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Osmanlı Ocakları olarak 15 Temmuz'da ölümüne mücadele...

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Osmanlı Ocakları olarak 15 Temmuz'da ölümüne mücadele ettik"" Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "15 Temmuz gecesi hem AK Parti Genel Merkezi önünde, hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ölümüne mücadele ettik" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Osmanlı Ocakları olarak 15 Temmuz'da ölümüne mücadele ettik""

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ANKARA - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "15 Temmuz gecesi hem AK Parti Genel Merkezi önünde, hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ölümüne mücadele ettik" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni koruma görevi aldıklarını belirten Canpolat, "Biz bu mücadeleyi cihan devletimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emperyalist güçlere karşı ikinci istiklal ve istikbal savaşı verdiğini anladığımız ilk andan itibaren 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünden çok daha önce Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV önünde eylemler başlatarak, FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini yakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının bizi arayarak, 'AK Partimizin önünde etten duvar örün, darbe oluyor' demeleri üzerine şahsım ve dava arkadaşlarım, 15 Temmuz gecesi hem AK Parti Genel Merkezi önünde, hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ölümüne mücadele ettik. Yaralanmamıza rağmen bir beklenti içine düşmedik, gazilik müracaatında dahi bulunmadık. Biz bu meşaleyi FETÖ ve diğer bölücü unsurlar ile mücadele edilsin diye başlattık. FETÖ; FETÖ üzerinden imanlı, ihlaslı insanları ve vatanseverleri hedefe koyarken ne yazık ki herkes sadece izleyerek yetindi" ifadelerini kullandı.

"Osmanlı Ocakları hakkında genelge çıkaran Davutoğlu'nun şimdilerde bir parti kurması manidardır"

Canpolat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz öncesinde Osmanlı Ocakları hakkında genelge çıkaran Davutoğlu'nun şimdilerde bir parti kurması manidardır. Aslında FETÖ için 15 Temmuz öncesi darbeye direnecek olan Osmanlı Ocakları hakkında genelge çıkarmak çok doğru bir hamleydi. Başaramayanlar yeni emellerinin peşinde ve siyasi partiler kurarak hala işgal girişiminden vazgeçmemişlerdir."

Canpolat, "Bu millet sadece 15 Temmuz gecesi hatırlanmamalıdır. Asker, tören yürüyüşünde belli olur. Bu millet ve Osmanlı Ocakları teşkilatlarımız bu töreni hakkıyla geçmiştir. Sınıfta kalanlar, millet hakkında genelge çıkaranlardır. Sınıfta kalanlar Erdoğan'a, işin özü Türkiye'ye ihanet edenlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Osmanlı Ocakları olarak 15 Temmuz'da ölümüne mücadele... - Son Dakika

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