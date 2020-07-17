Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Osmanlı Ocakları aleyhinde genelge çıkaranlar şimdi... - Son Dakika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Osmanlı Ocakları aleyhinde genelge çıkaranlar şimdi...

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında Osmanlı Ocakları hakkında bütün AK Parti teşkilatlarına bir genelge göndererek Osmanlı Ocakları'na itibar edilmemesi ve desteğin çekilmesini istediğini belirterek, "Sayın Davutoğlu'nun genel...

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında Osmanlı Ocakları hakkında bütün AK Parti teşkilatlarına bir genelge göndererek Osmanlı Ocakları'na itibar edilmemesi ve desteğin çekilmesini istediğini belirterek, "Sayın Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı partinin il başkanlarının Osmanlı Ocakları'nı taklit ederek kurulmaya çalışan dernekleri ziyaret etmeleri dikkatimizden kaçmadı" dedi.

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, o günlerde Osmanlı Ocakları'nı kapatmaya çalışanların AK Parti Genel Başkanı iken Erdoğancı diye ötekileştirdiği Osmanlı Ocakları'na karşı AK Ocaklarını kurdurduğunu belirterek, "Bu konularda başarı elde edemeyen Davutoğlu belli oluyor ki Osmanlı Ocakları teşkilatlarımıza benzer isimlerde dernekler kurdurup toplumu yanıltmanın peşinde. Oysa aynı Davutoğlu, 15 Temmuz öncesi sahada mücadele edecek olan Osmanlı Ocakları'nı hem sahadan itmek hem de Erdoğan'a olan halkın desteğini kesmek istemişti. Bizler bu oyuna gelmedik ve 15 Temmuz gecesi desteğimizi tarafımızı göstererek safımızı belli ettik" dedi.


Ahmet Davutoğlu'nun genelgesinin 15 Temmuz gecesi iptal olduğunu söyleyen Canpolat şöyle dedi:


"Şimdi görüyoruz ki Osmanlı Ocakları'na genelgeler çıkartan, itibarını zedelemeye çalışanlar taklit yapılarla Osmanlı Ocakları'nın Erdoğan'a verdiği desteği gölgelemek için kendi partisine bu isim üzerinden menfaat elde etmek istiyor. Genel başkanlığını yaptığım Osmanlı Ocakları, 77 ilde 435 ilçede ve milyonları aşkın gönüllü üyeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ve emrindedir. Biz Sayın Erdoğan'ı yolda bırakmış, ona yanlış yapmış hiçbir siyasi parti veya şahıslarla asla bir araya gelmedik ve bundan böyle gelmeyeceğiz. Erdoğan'ın Türkiye davası için yeminli neferleriz. Bizim gelecek veya dertli partilerle asla ilişkimiz söz konusu değildir. Türkiye'ye sahip çıkan, millici, vatansever bir teşkilatız. Bizi makam hırsına yenik düşenlerle asla yan yana kimse göremeyecektir. Osmanlı Ocakları'nın bu çizgisi de PKK, FETÖ, ABD'yi rahatsız etmiş, birçok kişi ve kurum tarafından hedefe konmuştur."


Kadir Canpolat, zamanında Osmanlı Ocakları aleyhinde genelgeler çıkartanların şimdi de Osmanlı Ocakları'na benzer isimlerle taklit yapılar kurduğunu belirterek, "Fakat bizlerin onlarla en ufak bağımız yoktur. Bu yapıların bizleri taklit etmesine de izin vermeyeceğiz. Türk marka biriminin bu taklit isimlerin marka başvurularını iptal etmiş olması bizim için önemlidir" dedi - ANKARA

Ahmet Davutoğlu, Kadir Canpolat, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Osmanlı Ocakları aleyhinde genelge çıkaranlar şimdi... - Son Dakika

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