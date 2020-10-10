Osmanlı Ocakları'ndan gıda ve sağlık projelerine öncelik - Son Dakika

Osmanlı Ocakları Genel Merkez Ar-ge Bölüm Başkanı Serkan Kurnaz, korona sonrası kurulacak olan yeni dünya düzeninde tarım, gıda ve sağlık teknolojilerinin önemini artacağını belirterek, gıda ve sağlık sektörüne önem vereceklerini söyledi.

Osmanlı Ocakları Genel Merkez Ar-ge Bölüm Başkanı Serkan Kurnaz, gıda güvenliğinin önem kazanacağını söyledi. Korona salgınının bir çok önceliğini değiştirdiğini kaydeden Kurnaz, "İnsanoğlu olarak korona öncesi önceliklerimiz şimdi çok daha farklı gelişti. Pandemi sonrası kurulacak olan yeni dünyada tarım ve gıdanın önemini artacağını düşünüyoruz. Yakın dönemde ülkeler ve özel şirketler tarım ve gıdaya yönelik yatırımlarını çok daha fazla artıracaklardır. Salgın sonrası aynı zamanda gıda güvenliği de çok dikkat edilmektedir" diye konuştu.

Kurnaz konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bizde dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve kurulacak olan yeni düzene göre kendimizi adapte edeceğiz. Sağlık ve gıda güvenliği açısından yenilikçi teknolojilere önem vereceğiz. Başta tıbbi ve aromatik endüstriyel bitkiler olmak üzere milli kimya ve milli tıp hamlemizi gerçekleştirmede olanak sağlayacak tarım ürünleri ayrıca çalışma alanımız içinde olacaktır".

Geçen yıl itibariye ilan edilen 11. Kalkınma Planı'nda üretime yönelen şirketler için destekler söz konusu olduğunu ekleyen Kurnaz, Türkiye'nin milli ve üretime dayalı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeline yöneldiğini vurguladı. - ANKARA