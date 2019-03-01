Son Dakika Haberleri: Osmanlı Ocakları'ndan "Sisi" Protestosu

Osmanlı Ocakları'ndan "Sisi" Protestosu

44 dakika önce

Osmanlı Ocakları Federasyonu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Mısır Konsolosluğu önünde protesto etti.

Osmanlı Ocakları'ndan
Osmanlı Ocakları Federasyonu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Mısır Konsolosluğu önünde protesto etti. İstanbul'da bulunan Mısır Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakan Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Mısır'ın bu dönemdeki firavunu Sisi, Yusuf'u ise Mursi'dir" dedi.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Mısır Konsolosluğu önünde protesto etti. İstanbul'da bulunan Mısır Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakan Kadir Canpolat ve beraberindeki heyeti, gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra basın açıklamasında bulundu. Açıklamada Canpolat, "Mısır'da yeni kuyular açılmış, içinde yeni Yusuf'lar yatıyor" diyerek Mısır'da gerçekleşen idamları eleştirdi. Mısır Konsolosluğu önünde toplanan Osmanlı Ocakları Federasyonu görevlilerinin kırmızı yelekleri dikkat çekti.

Kadir Canpolat, açıklamasının devamında, "Mısır'da yapılan zulümdür. Osmanlı coğrafyası kan ağlıyor. Müslümanlar bir an önce kendine gelmelidir. Özüne dönmelidir. İsrail'in kuklası Sisi Mısır'da, İsrail, Filistin'de, ABD, Irak'ta, Rusya Suriye'de, Çin Doğu Türkistan'da, İngiltere Afganistan'da Osmanlı coğrafyası yeniden katlediliyor. Bu kez bir olmamız lazım, birlikte bu zulümlere karşı gelmemiz lazım. Bugün bu anlamda buradayız siyah çelengimizi bu yüzden bırakıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Güncel
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