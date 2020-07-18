Osmanlı Ocaklarına Milli Piyango'dan onay çıktı - Son Dakika

Osmanlı Ocaklarına Milli Piyango'dan onay çıktı

Osmanlı Ocakları Genel Merkez Medya Danışmanı Murat Sakaoğlu'nun Osmanlı Kültür ve Medeniyetini yaşatmak, takipçilerini de sevindirmek adına düzenleyecek olduğu çekilişe Milli Piyango'dan onay çıktı.

Osmanlı Ocakları Genel Merkez Medya Danışmanı Murat Sakaoğlu'nun Osmanlı Kültür ve Medeniyetini yaşatmak, takipçilerini de sevindirmek adına düzenleyecek olduğu çekilişe Milli Piyango'dan onay çıktı. Yapılacak olan çekilişte Osmanlı kültür ve medeniyetini tanıtan kitap ve dergilerin yanı sıra cep telefonu, ev, araba gibi hediyelerin de olacağı belirtildi.

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"Devlet güvenceli, milli piyango ve noter huzurunda olacak"

Murat Sakaoğlu'nun açıklamasına göre çekiliş yasal, devlet güvenceli olup milli piyango ve noter huzurunda olacak. Çekiliş sosyal medyadan @osmanliocaklari ve @muratsakaoglu instagram hesabı üzerinden yapılacak. Çekilişe katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacağı gibi çekilişe katılım tamamen ücretsiz olacak.

Murat Sakaoğlu çekilişlerinin Milli Piyango onaylı olmasının getirdiği mutluluğu şu cümlelerle paylaştı:

"Osmanlı kültür ve medeniyetini tanıtmamızın yanı sıra takipçilerimizi de sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Süpriz hediyelerimiz olacak. Milli Piyango'nun onay verdiği çekilişimizden katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. 18 yaşını doldurmuş bütün vatandaşlarımızı çekilişimize davet ediyoruz" dedi.

Kampanya 17.07.2020 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak olup, 17.08.2020 Pazartesi günü saat: 13.00'te biteceği, çekilişin ise kampanya bitiş tarihi ile aynı tarihte olup(17.08.2020 Pazartesi ) saat: 14.00'de yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Murat Sakaoğlu'nun açıklamasına göre; "Instagram Çekilişi" Patentini Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Osmanlı Girişimcilik Medya İnşaat A.Ş'nin aldığı öğrenildi.

Buna göre Instagram'da çekiliş yapmak isteyenler Milli Piyango Dairesi'nden izin alması gerektiği gibi Osmanlı Girişimcilik Medya İnşaat A.Ş'den de alması gerekecek.

Çekiliş ile verilecek hediyelerin ise şunlar olduğu açıklandı: 1Adet Sakarya'da Yazlık Ev, 1 Adet Citroen C3 PureTech 2020 Model Manuel Araba, 5 Adet Iphone 11 64 GB Telefon, 20 Adet Iphone 7 32 GB Telefon, 40 Adet Samsung A01Telefon

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Ocaklarına Milli Piyango'dan onay çıktı - Son Dakika
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