Osmanlı Ocaklarının "Kırmızı Yelek Eylemi" Açıklaması

Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, "İYİ Parti ile ittifak yapıldığı gerekçesiyle CHP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticilerinin Osmanlı Ocaklarının FOX TV önünde kırmızı yelekle yaptığı eylemine benzer bir eylem yapması bizlere...

Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, "İYİ Parti ile ittifak yapıldığı gerekçesiyle CHP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticilerinin Osmanlı Ocaklarının FOX TV önünde kırmızı yelekle yaptığı eylemine benzer bir eylem yapması bizlere ümit veriyor" dedi.



Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, Türkiye karıştırmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'de ve Dünyanın her yerinde yaşayan Türk milletine çağrıda bulunduğunu belirterek, "1808'den bu yana 1923 elimize geçen fırsatı yeniden elde etmiş durumdayız. Mustafa Kemal Atatürk hangi niyet ve gaye ile milletimize hizmet ettiyse bu günde ülkemizi yönetenler aynı niyet ve gaye ile ölümüne hizmet mücadelesi veriyor. Hepimiz aklımızı başımıza almalıyız. Bugün sağcı, solcu, alevi, sünni yok, insanlığın ihtiyaç duyduğu Türkiye var. Bu ülke uğrana ölmek var" dedi.



Türk milletinin ülkesi uğruna birbiriyle barışmak zorunlu olduğunu ifade eden Göğebakan, ülke için dünyanın her yerinde fedakarlık edecek aziz Türk insanı olduğunu belirterek şöyle dedi:



"CHP içinde aklı selim kardeşlerimize var. Sarı yelek eylemleri için çağrıda bulunanlara bizimle beraber kırmızı yeleklerle ülkemizin yanında durmaları bizleri duygulandırmıştır. Çanakkale ruhu yeniden diriliyor. CHP'de yapılan bu kırmızı yelekler ümit ediyorum ki CHP'nin yeni dönemini başlatacaktır. Muhalefeti iktidarı bir olarak ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermeden, kavgalarımızı başka zamanlara öteleyerek, tartışmalarımızı gizli tutarak ülkemizin geleceği için çocuklarımızın daha özgür ve müreffeh yarınları için, kendi iyiliğimiz için ülkemizin yöneticilerinin yanında olup bu zor süreçlerde yek vücut olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bununla beraber Sokak çağrıları yapanlara uymamamız gerekiyor. Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın öncülüğünde kırmızı yeleklerle FOX TV önünde yapılan eylemleri desteklercesine CHP'li bazı üye ve yöneticilerinin İYİ Parti ile olan ittifakı protesto etmek için giyindikleri kırmızı yeleklerle, yerli ve milli mesaj verdiklerini ve bu zor süreçte 'Sarı Yelekliler'e karşı kırmızı yelek giyerek sokak çağrılarına bir yerde karşı çıktıklarını görüyor ve ülkemiz adına umutlarımızı daha da yeşertiyoruz. Bu tür desteklerin devamını diliyorum." - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdi

76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu

Kılıçdaroğlu'nun Gizli Muhalifleri Yapılanmaya İlçe Belediye Adayları Üzerinden Başladı

Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu