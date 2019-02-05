Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ne Ziyaretçi Akını

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak konuklarını ağırlamaya devam ediyor.



Bilecik'in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, özellikle hafta sonları ağırladığı binlerce ziyaretçi ile diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'in sesini ülke ve dünyaya duyurmaya devam ediyor. Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Ertuğrul sancağı, Şeyh Edebali diyarı Bilecik'e birçok belediye tarafından günü birlik turlar devam ederken İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Sakarya ve Eskişehir illeri ve ilçelerinden oluşan heyetler, şeklinde ağırlanan misafirler, Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından Şeyh Edebali Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi açık hava müzesinde ücretsiz olarak ağırlanıyor. - BİLECİK

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