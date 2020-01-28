Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi öğrencilerin tatil gezisini tarih dersine dönüştürüyor - Son Dakika

Bilecik'teki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, görsel ve işitsel teknolojiler sayesinde, öğrencilerin, tarih bilgilerini daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor.

Şeyh Edebali Türbesi yakınındaki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alanı, yarıyıl tatilindeki öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı padişahlarının, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu 200 metrelik tarih şeridinde, Osmanlı Devleti'nin tüm padişahlarının hayatı ve padişahların devirlerindeki toprakları gösteren haritalar yer alıyor.

Önemli olayları ve mimarı yapıları yansıtan eserlerin yer aldığı şerit, ilk padişahtan son padişaha kadar ziyaretçilerine bilgi sunuyor.

Öğrenciler, Bilecik Belediyesi tarafından rehberlik hizmeti verilen alanı merakla geziyor. Rehberlere sorular soran öğrenciler, Osmanlı dönemini, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ziyaretçiler, okulda öğrendikleri tarih bilgilerini bu şeritle pekiştirdikten sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret ediyor.

- "Yarıyıl tatilinde ziyaret arttı"

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu İlkay Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili dolayısıyla alanı ziyaret eden kişi sayısında artış gözlemlediklerini söyledi.

Tatili fırsat bilen öğrencilerin, bölgeye tarih öğrenmeye geldiğini kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

"Tarih şeridimizde 36 padişahımızın biyografisi ve saltanatları boyunca yaptıkları eserlerin minyatürleri yer alıyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından öğrencilerimiz buraya geliyor. Yıllık bir milyon ziyaretçimiz var. Osmanlı Devleti'ni, kurulduğu bu topraklarda tanıtmaya çalışıyoruz."

Ziyaretçilere bu alanı gezdirirken onlara rehberlik hizmeti verildiğini aktaran Çınar, onların sorularını yanıtlayarak bilgilerini pekiştirdiklerini kaydetti.

"Her Türk genci ziyaret etmeli"

Alanı ziyaret eden lise öğrencisi Belinay Salttürk, Eskişehir'den geldiğini söyledi.

Bölgenin her Türk genci tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Salttürk, "Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Tarihimizi daha somut kavradım. Fotoğrafları ve yapıtları inceledim, padişahları, yaptıklarını ve bu zamana kadar yaşanan değişimleri öğrendim." diye konuştu.

Lise öğrencisi Yavuz Baki Durdu da tarihi böyle öğrenmenin daha keyifli olduğunu dile getirerek, "Gezip görerek öğrenmek insana daha çok şey katıyor ve mutlu ediyor." dedi.