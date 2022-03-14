Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti - Son Dakika
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Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti

14.03.2022 11:01
Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti

Elazığ'da yaşayan 36 yaşındaki Fatih Bakır, ahşap oyma sanatını varak ile birleştirerek Osmanlı padişahlarının tablosunu hazırladı.

Elazığ'da yaşayan 36 yaşındaki Fatih Bakır, ahşap oyma sanatını varak ile birleştirerek Osmanlı padişahlarının tablosunu hazırladı.

Babasından etkilenerek daha çok Osmanlı döneminde kullanılan varak sanatına yönelen Bakır, zaman içinde kendisine özgü bir tarz geliştirdi.

17 yıldır oyma sanatı ile ilgilenen ve bugüne kadar çok sayıda ahşap tablolar hazırlayan Bakır, 4 yıldır da atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında çalışmalarını yürütüyor.

Mesleğini tutkuyla yapan ahşap oyma ustası Bakır, son olarak 36 Osmanlı padişahının resmini varak sanatını da kullanarak ahşaba işledi.

Bakır, sipariş üzerine hazırladığı tabloları yurdun farklı bölgeleri ile yurt dışına gönderiyor.

"Elimden geldiği kadar duruşunu, ifadesini yansıtmaya çalışıyorum"

Bakır, AA muhabirine, Katar başta olmak üzere birçok ülkeye sipariş usulü yaptığı eserleri gönderdiğini aktardı.

Bakır, "Osmanlı'da hüküm sürmüş 36 padişahın resimlerini işledim. Bunu yaparken kendime özel bir tarz ile işledim. Fotoğrafları önce ahşaba çizip, ahşabı oydum, sonra varaklayıp görselleri ortaya çıkardım. Bu farklı bir teknik." dedi.

Padişahları resmederken döneminde gerçekleştirdiği icraatları da dinleyerek, tabloları hazırladığını dile getiren Bakır, "Elimden geldiği kadar duruşunu, ifadesini yansıtmaya çalışıyorum. Padişahlarımızın her birinin kendine has özelliği var. Hattat, şair, yabancı dil konunda uzman... Bu beni çok etkiledi. Nerede doğmuş, hangi devirde padişahlık yapmış, ıslahatları ve o dönemle ilgili gelişmeleri de takip ederek resmetmeye çalıştım." diye konuştu.

"Çocuklarımızın tarihi öğrenerek büyümesi gerektiğini düşünüyorum"

Bakır, bu çalışmaları yaparken büyük haz aldığını kaydederek "Biraz gölge biraz leke çalışma tekniği kulandım. Daha sonra oyup varaklayarak resmetmeye çalıştım. 36 padişahın birlikte çalışılması güzel oldu. Bu çalışmam 2 ay sürdü." ifadelerini kullandı.

Bakır, daha çok tarihi kişiler ve objelerin ilgisini çektiğine değinerek, "Tarihi seviyorum. Altın varak Osmanlı'da kullanılan bir sanattı. Bunlar bizim atalarımız ve tarihimiz. Çocuklarımızın tarihi öğrenerek büyümesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Fatih Bakır, Osmanlı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti - Son Dakika


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