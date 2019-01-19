Son Dakika Haberleri: Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye Giresun'da Boş Meydana Konuştu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye Giresun'da Boş Meydana Konuştu

38 dakika önce

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye Giresun'da boş meydana konuştuGİRESUN - Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun'da düzenlediği mitingde boş meydana konuştu.

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye Giresun'da boş meydana konuştu

GİRESUN - Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun'da düzenlediği mitingde boş meydana konuştu.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partiler arasında bulunmayan Osmanlı Partisi'nin, bugün Giresun Atatürk Meydanı'nda yapılan mitingine az sayıda partili katıldı.
Konuşmasında Giresun'da çıkan bir parti olduklarını kaydeden Ünye, hemşehrilerinden destek istedi.
Miting alanının boş olmasına aldırmadan konuşan Ünye, yerel seçimlerde ise Giresun'da mevcut Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu destekleyeceklerini söyledi.
Ünye'nin konuşmasının ardından sanatçı Ali Gedik, konseri ile miting sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:55 Kaynak: İHA

Politika
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