Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi - Son Dakika

Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi

Adana'da dün hayatını kaybeden Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen'in cenazesi toprağa verildi.

Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi, System.String[]

Adana'da dün hayatını kaybeden Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen'in cenazesi toprağa verildi.

Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu olarak İstanbul'da 12 Temmuz 1919'da dünyaya gelen Mualla Emine Danyeri Lyoen (101), 1923 yılında ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşmişti. Burada bir Fransızla evlenen ancak hiç çocuğu olmayan Lyonen, eşinin ve yakınlarının vefat etmesi üzerine, Türkiye'de ölmek ve İstanbul Eyüpsultan'da dedesi Hasan Hüsnü Paşa'nın yanına defnedilmek için 2017 yılında, bakımlarıyla ilgilenen Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evine yerleşti. Lyoen, dün Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Lyoen'in cenazesi, İstanbul Eyüpsultan'daki aile mezarlığında yer olmadığı gerekçesiyle Adana Kabasakal Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, teyzesinin ölümü nedeniyle çok üzüntü yaşadıklarını söyleyerek, "Çok sevilen birisiydi. Türkiye'de ölmek istiyordu o isteği de yerine geldi. İstanbul'da yer olmadığı gerekçesiyle burada bizim yanımıza defnettik. Vasiyeti gereği İstanbul'da gömülse çok daha iyi olurdu" diye konuştu.

Cenazeye, Lyoen'in yakınları katıldı. - ADANA

İstanbul, Türkiye, Adana, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 23:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi İngiltere Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Koronavirüs daima aramızda olacak İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Caner Erkin transfer sürecini anlattı: Fenerbahçe dışında görüşme yapmadım Caner Erkin transfer sürecini anlattı: Fenerbahçe dışında görüşme yapmadım         
14:56
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada         
13:31
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı         
10:40
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti         
10:40
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır         
09:53
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Atölye çalışanlarının Atölye çalışanlarının "yan bakma" kavgası kamerada! Cam çerçeve aşağı indi         
09:26
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak         
08:12
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu         
07:54
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı         
02:27
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 05:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei