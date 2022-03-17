"Osmanlı payitahtı" Bursa'nın asırlık çınarları özenle korunuyor - Son Dakika
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"Osmanlı payitahtı" Bursa'nın asırlık çınarları özenle korunuyor

17.03.2022 13:36
"Osmanlı payitahtı" Bursa'nın asırlık çınarları özenle korunuyor

Bursa'daki asırlık çınarlar, periyodik bakım ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Bursa'daki asırlık çınarlar, periyodik bakım ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı medeniyetinin sembolü çınarların bakımıyla düzenli olarak ilgileniliyor.

Şehri saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen anıt çınar ağaçlarını sürekli gözlemleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çürümeye yol açan bakterilerden temizlenen ağaçları koruma altına alarak, çınarların daha uzun yaşamasını sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında, gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın bakımı tamamlandı. Tophane ve Kültürpark'taki iki ağacın restorasyonu ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'ndeki çınarların kesilmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Bursa'da anıt ağaçlara verilen önemi anlattığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

" Çınar, bir ağaç olmanın çok ötesinde, Bursa için kadim medeniyetimizin sembolüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü çınar, beylikten cihan devletine giden yolun müjdecisidir. Bu nedenle Bursa'nın her köşesinde kadim tarihimize tanıklık eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyoruz. Yıl sonuna kadar 1200 anıt ağacın budama ve rutin bakımları gerçekleştirilecek."

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı, Çınar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Osmanlı payitahtı' Bursa'nın asırlık çınarları özenle korunuyor - Son Dakika


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