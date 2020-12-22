"Osmanlı payitahtı"nda devletin idare merkezi "Bey Sarayı" gün ışığına çıkarılacak - Son Dakika

"Osmanlı payitahtı"nda devletin idare merkezi "Bey Sarayı" gün ışığına çıkarılacak

22.12.2020 11:07

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan kentte idare merkezi olarak kullanılan "Bey Sarayı"nı ve çevresindeki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan kentte idare merkezi olarak kullanılan "Bey Sarayı"nı ve çevresindeki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri ile Hisar Bölgesi'ni de kapsayan "Tarih Adası Projesi"nde önemli bir yere sahip olan Bey Sarayı'nın ortaya çıkarılması için Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında bilim kurulu oluşturuldu.

Osmanlı'nın Kuruluş Dönemi'nde önemli bir yere sahip olan yapının ortaya çıkarılması için başlatılan projede, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Dr. Çağhan Keskin ve Hayri Fehmi Yılmaz da yer alıyor.

Proje, "Bey Sarayı; Payitahtın Gizli Hazinesi" belgeseli ile başlayacak ve ardından bilim kurulunun yapacağı çalışmalarla devam edecek.

"Osmanlı'nın ilk sarayı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın her bir sokağının, caddesinin tarihi özelliğe sahip bölgeler olduğunu söyledi.

Belediye olarak şehrin kültürel tarihini öne çıkaracak işlere imza attıklarını belirten Aktaş, "Bey Sarayı, Osmanlı için önemli bir nirengi noktası çünkü Osmanlı'nın ilk sarayı. Bey Sarayı aynı zamanda devletin bir yönetim merkezi olduğu gibi beraberinde bir tarih ve kültür merkezi." dedi.

Projenin ilk ayağı olan belgesel çekimiyle konunun Bursalılar ve bilim dünyası tarafından görünürlüğünü sağlamayı ve gündem oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Aktaş, Osmanlı'nın Bursa'yı fethettiği 1326 yılında devleti idare ettiği yerin Bey Sarayı olduğunu vurguladı.

Özellikle 14. yüzyılda en hareketli günlerin yaşandığı sarayın, sonradan geliştirilerek Sultan 1. Murad döneminde yeni bir çehreye büründüğünün tarihi kayıtlarda yer aldığını dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Bey Sarayı'nın olduğu yerde orduevimiz var. Orası 50 yıllık bir bina ve ekonomik ömrünü tamamlamış. Burada Kuruluş Dönemi'nin sultanları, devrin alimleri meşveret meclisleri oluşturmuşlar. O günleri canlandırmak adına, değerli hocalarımızla bilim kurulumuzla gerekli çalışmaları yapıp en doğru ve sağlıklı bir şekilde bu yapının Bursa'mıza ve ülkemize kazandırılması noktasında bir yol haritası izleyeceğiz."

"Bu mekan padişahların çalışma mekanı"

Osmanlı'yı kuran şehrin Bursa olduğunu ifade eden Aktaş, Kuruluş Dönemi'ndeki 6 padişahın kabirlerinin de bu kentte bulunduğunu belirtti.

Sarayın, Osmanlı'nın devletleşme yolunda önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Bey Sarayı, Edirne ve İstanbul'daki saraylardan daha önce. Osmanlı'ya ait birçok izi bağrında barındırması ve vücut bulması, bizim ve Osmanlı tarihi açısından çok değerli. Bu mekan padişahların çalışma mekanı olduğu gibi dönemin alimlerinin de Süleyman Çelebi'nin de Emir Sultan'ın da Üftade Hazretleri'nin de bizatihi bulunduğu mekanlardan biridir. Bu anlamda çok değerli ve bizler için de çok kıymetli bir çalışma."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Devleti, Osmanlı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Osmanlı payitahtı'nda devletin idare merkezi 'Bey Sarayı' gün ışığına çıkarılacak - Son Dakika


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