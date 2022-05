Osmanlı payitahtları "bütüncül" turizm rotası olacak - Son Dakika

Edirne'den tasarlanacak "Osmanlı başkentleri" teması ile turistler eski payitahtlarda zaman yolculuğuna çıkacak.

Edirne merkezli turizm çalışmasıyla Bilecik, Bursa, İstanbul'un arasında olduğu "Osmanlı başkentleri" paket turları dizayn edilerek kültür turizmi çeşitlendirilecek.

Paket turlarla Bilecik, Bursa, Edirne ve İstanbul'u içine alacak bir rota ile turistlere Osmanlı başkentleri havası yaşatılacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, "Payitahtlar Buluşuyor" turizm konseptiyle Osmanlı'ya başkentlik yapmış kentleri içeren bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Edirne'nin Osmanlı'ya payitahtlık yapmış birkaç şehirden biri olma unvanını layıkıyla taşıdığını dile getiren Soytürk, Osmanlı kimliğini ön plana çıkartarak yeni turizm hedefleri belirlediklerinin altını çizdi.

"Payitahtlar Buluşuyor" turizm konsepti kapsamında Osmanlı'ya payitahtlık yapmış kentlerin birbirleriyle ilişkili tur paketlerinin tasarlanacağını ifade eden Soytürk, "Edirne, Osmanlı hanedanına ev sahipliği yapmış bir kent. İstanbul'un fetih hazırlıklarının yapıldığı kent Edirne. 2022-2030 Master Planı çerçevesinde özellikle Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bilecik, Bursa, Edirne ve İstanbul'da 'Payitahtlar Buluşuyor' konsepti oluşturacağız." dedi.

Edirne'deki tarihi çarşılarda Osmanlı kültürel öğelerinin öne çıktığı tasarım ve satış yönteminin benimseneceğini aktaran Soytürk, Osmanlı mutfağını özendirici çalışmalar da yapılacağına dikkati çekti.

Osmanlı'nın ruhu yansıtılacak

Bu projeyle Osmanlı'nın daha yakından tanınması ve anlaşılmasını sağlayacaklarını vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerin Osmanlı kültürü, yaşamı, gastronomisi başta olmak üzere Osmanlı'yı her yönüyle öğrenebilecekleri bir destinasyon oluşturmayı istiyoruz. Osmanlı'nın Bilecik'te ayrı, Bursa'da ayrı, Edirne'de ayrı ve tabii ki İstanbul'da ayrı izleri görülecek. Osmanlı'nın ruhu, Osmanlı'nın payitahtlarındaki eserleriyle birlikte yaşanacak. Diğer şehirlerimizin İl Kültür ve Turizm müdürlükleriyle Bilecik'ten başlatacağımız çalışmayı İstanbul'da nihayetlendireceğiz. Bu projede akademisyenler, turizmciler, tur operatörleriyle çalışıyoruz."

Balkanları fetheden şehir Edirne

Soytürk, Edirne'nin Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir olduğunu dile getirdi.

Osmanlı'nın bütün ayak izlerinin Edirne'de görülebildiğini anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Edirne, İstanbul'un fethinden sonra payitaht özelliğini bırakmadı aslında. Padişahlar her daim Edirne'ye gelmeye devam etmişler. II. Selim, Mimar Sinan'a ustalık eserini Edirne'ye yaptırıyor. Edirne, her zaman padişahların göz nuru olmuş bir şehir. Edirne, Balkanları fetheden şehir, Rumeli'ye açılan kapı, son namazgah. Edirne, her daim Osmanlı'nın göz bebeği olmaya devam etmiş bir şehir. Bilimde, sanatta, edebiyatta, kültürde her anlamda Osmanlı'nın en önde gelen şehirlerinden birisi oluyor."

Kazı çalışmaları devam eden Edirne Yeni Sarayı'nda gün yüzüne çıkan yapıların restore edilerek turizme kazandırılacağını da belirten Soytürk, Sarayiçi'nin yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirileceğini sözlerine ekledi.