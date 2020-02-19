Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak isterken yakalandılar

12 dakika önce

Isparta'da ellerinde bulunan Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak isterken yakalandılar, System.String[]

Isparta'da ellerinde bulunan Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan kişiler olduğu yönünde bilgi üzerine harekete geçti. KOM ekibi merkeze bağlı Kuleönü beldesi mevkisinde durdurdukları araç içerisinde şüpheliler A.B. (23) Ö.A. (26) ve H.Ö. (30) ile Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 adet sikke, 20 adet metal obje, 3 adet yüzük ve 1 vazo olmak üzere 58 parça tarihi eseri ele geçirdi.


Şüpheliler adli işlemler için adliyeye sevk edilirken tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı bildirildi. - ISPARTA

Isparta, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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