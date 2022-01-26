Osmanlı-Rus Savaşı'nın tanığı Kars Beylerbeyi Sarayı restorasyonla eski ihtişamına kavuştu - Son Dakika

Kars Kalesi eteklerinde yer alan tarihi Kars Beylerbeyi Sarayı'nın yenilenmesi amacıyla 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Lala Mustafa Paşa tarafından 1579'da inşa ettirilen, 1877-1878'deki Osmanlı-Rus Savaşı'nın tanığı Kars Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması için 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışması sona erdi.

Eski ihtişamına kavuşan ve Vilayetler Birliğine bağlı "Kars Beylerbeyi Sarayı Vilayetler Evi" olarak otel konseptinde hizmet vermeye başlayan tarihi yapı, iç konforu ve dış mimarisiyle göz kamaştırıyor.

Ocak ayında hizmete alınan tarihi saray, şimdiden kente turistik amaçlı gelen misafirlerden ilgi görüyor.

İşletmenin müdürü Murat Bayram, AA muhabirine, restorasyon sürecinden sonra Beylerbeyi Sarayı'nın Vilayetler Birliğine devredildiğini söyledi.

Ocak ayından itibaren hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Şu anda otelimizde 18 oda, 50 yatak kapasitemiz mevcut. Şimdi oda kahvaltı olarak hizmet veriyoruz. Restoranımız gece saat 12.00'ye kadar açık, alakart olarak hizmet veriyoruz. Tarihi bir binanın bu hale gelip hizmet vermesi yerli ve yabancı turistlerin şimdiden ilgisini çekmeye başladı. Oda tipleri twin dediğimiz 2 kişilik, tribal duble dediğimiz tek kişilik veya single olarak da oda tiplerimiz mevcut. Yeni olmasına rağmen ilgi çok iyi, yüzde elli dolulukla gidiyoruz."

Bayram, otelin konforundan bahsederek, konaklamada tarihi mekanı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin oldukça memnun ayrıldığını dile getirdi.

Yeni olmasına rağmen gelen taleplerden mutlu olduklarını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Talepler çok iyi, turlar için acentelerle görüşmelerimiz var ve geri dönüşleri çok iyi. Otelin tarihi olması buraya bambaşka bir hava katıyor. Bizim tarihi otellerimizden birkaç bölgede yine var. Şanlıurfa'da, Adıyaman'da ama burası tarihi olarak en eski otellerimizden birisi. Misafirlerin geri dönüşleri oldukça iyi, gelen turistler gayet memnun kalıyorlar."