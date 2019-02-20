Osmanlı Sadrazamı Ölümünün 238. Yılında Anıldı

Osmanlı sadrazamlarından Silahtar Karavezir Seyit Mehmet Paşa, ölümünün 238. yılında Gülşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Osmanlı sadrazamlarından Silahtar Karavezir Seyit Mehmet Paşa, ölümünün 238. yılında Gülşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.





Turizm ve Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneğince ilçe meydanındaki Silahtar Karavezir Seyit Mehmet Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, anıta çelen sunumuyla başladı.





Anma programında konuşan dernek başkanı Mustafa Boncukçu, 1735 yılında Gülşehir'de doğup 1. Abdulhamid tarafından sadrazamlığa getirildikten sonra 1781'de vefat eden Karavezir Paşa'nın hayatıyla ilgili bilgi paylaştı.





Boncukçu, "Gülşehirli olan ve ilçemize cami, medrese, kütüphane, hamam ve çeşme gibi bir çok eser kazandıran Karavezir Seyit Mehmet Paşa'yı saygı ve hürmetle anıyoruz. Anma programını bundan sonraki aşamada geleneksel hale getireceğiz." dedi.





Törene, dernek üyeleri katıldı.

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