Osmanlı Saray Kadınları ve Padişah Haremi" Konferansı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Edebiyat Fakültesince "Osmanlı Saray Kadınları ve Padişah Haremi" konferansı gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Edebiyat Fakültesince "Osmanlı Saray Kadınları ve Padişah Haremi" konferansı gerçekleştirildi.



Fakülte binasında gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız, oryantalistlerin yaptığı harem tasvirlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Oryantalist eserlerin içinde kullanılabilecek doğru eserlerin de bulunduğunu ifade eden Akyıldız, şunları kaydetti:



"Ancak bu eserlerin yarısından çoğu kullanılabilecek eserler değildir. Osmanlı haremi üzerine çalışma yapacak birinin kesinlikle Osmanlı kaynaklı eserlerden yola çıkarak çalışmasını sürdürmesi gerekir. Ben de yaptığım çalışmaları Osmanlı kaynaklarından yola çıkarak yaptım. Diğer kaynaklar neredeyse yok şeklindedir. Harem kadınları arabayla gezerken sokaktakileri görebilir fakat onları yabancı gözler göremezdi. Onları yabancıların görmemesi için her türlü tedbir alınırdı. Kadınlar has bahçelere veya cami ve türbe ziyaretine gidecekleri zaman, çoğu kere geçecekleri yerlerdeki dükkanlar kapatılır, bezden sokaklar oluşturulur ve başkalarının onları göremeyeceği mahrem alanlar yaratılırdı. Oryantalist fantezileri ve insanların hayallerini yönlendiren de haremin bu mahremiyet ve dışa kapalılığıydı. Boğazda karşıya geçecekleri zaman ise bir set oluşturulur diğer kayıkların yaklaşması önlenirdi. Gidecekleri yerde de zaten önlem alınarak onların mahremiyeti korunurdu."

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