Osmanlı Sikkelerini Ukrayna'dan Kaçırmaya Çalışan Türk, Havaalanında Yakalandı

Ukrayna'da Türk vatandaşı, Osmanlı dönemine ait tarihi sikkeleri Ukrayna'dan kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Ukrayna'da Türk vatandaşı, Osmanlı dönemine ait tarihi sikkeleri Ukrayna'dan kaçırmaya çalışırken yakalandı.



Ukrayna Devlet Sınır Servisi tarafından yapılan açıklamada, Zaporoji şehrinde havaalanında yeşil koridoru kullanarak yolcu formu doldurmadan ülkeden çıkmaya çalışan Türk vatandaşının şüphe üzerine durdurulduğu ve el çantasında Osmanlı dönemine ait sikkeler bulunduğu açıklandı.



Sınır servisi görevlileri tarafından rapor tutuldu ve konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. - KİEV

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