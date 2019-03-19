Son Dakika Haberleri: Osmanlı Sikkelerini Ukrayna'dan Kaçırmaya Çalışan Türk, Havaalanında Yakalandı

Osmanlı Sikkelerini Ukrayna'dan Kaçırmaya Çalışan Türk, Havaalanında Yakalandı

8 dakika önce

Ukrayna'da Türk vatandaşı, Osmanlı dönemine ait tarihi sikkeleri Ukrayna'dan kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Osmanlı Sikkelerini Ukrayna'dan Kaçırmaya Çalışan Türk, Havaalanında Yakalandı, System.String[]
Ukrayna'da Türk vatandaşı, Osmanlı dönemine ait tarihi sikkeleri Ukrayna'dan kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi tarafından yapılan açıklamada, Zaporoji şehrinde havaalanında yeşil koridoru kullanarak yolcu formu doldurmadan ülkeden çıkmaya çalışan Türk vatandaşının şüphe üzerine durdurulduğu ve el çantasında Osmanlı dönemine ait sikkeler bulunduğu açıklandı.

Sınır servisi görevlileri tarafından rapor tutuldu ve konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

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