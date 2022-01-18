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İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açılacak - Son Dakika

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açılacak

18.01.2022 09:38
İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açılacak

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, 2022 sanat yılının açılışını İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" ile gerçekleştirecek.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, 2022 sanat yılının açılışını İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" ile gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Yedikardeş'in birçoğu daha önce sergilenmeyen seramik, resim, heykel gibi farklı disiplinlerdeki eserlerinin yer alacağı sergi 20 Ocak'ta açılacak.

Sergide, sanatçının çocukluğunda, babasının çömlekhanesinde seramikle buluştuğu döneme ait fotoğrafları, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi dönemi koleksiyonu, sanat hayatının önemli kesitleri ve biyografi bölümleri de yer alacak.

Sergi 4 seriden oluşuyor

Dört seriden oluşan serginin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.

Figüratif seramik ve heykel çalışmalarının yer aldığı "Öze Dönüş" serisinde, sanatçının son dönemlerde yaptığı ve daha önce sergilenmemiş 14 eseri bulunuyor.

Retrospektifin ikinci bölümü "İlk ve Son" serisinde ise Yedikardeş'in deri üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan yapıtları sergileniyor.

"Mardin Resimleri" serisi, sanatçının kendisine "Mardin" konulu yeni bir dünya yarattığı eserlerinden oluşuyor.

Retrospektifin son bölümü "Sultanlar Serisi" de Yedikardeş'in medeniyet değerlerine bir vefa olarak yaptığı Osmanlı sultanları portrelerinden seçilen 10 eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanatseverler, tüm eserleri, sergi için hazırlanan katalogdan takip edebilecek. Ayrıca katalogda Prof. Dr. Kaya Özsezgin ve Prof. Dr. Metin Sözen'in sanatçı üzerine yaptığı değerlendirmeler ile Samet Karagöz'ün kaleme aldığı kapsamlı makale yer alıyor.

Sergi, 6 Mart'a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatlerinde Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Formreform Kazlıçeşme Sanat'ta açılacak

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İsmet Yedikardeş, Retrospektif, Zeytinburnu, Osmanlı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi 'Formreform' Kazlıçeşme Sanat'ta açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açılacak - Son Dakika
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