Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı - Son Dakika

Osmanlı ve Türk Ramazan kültüründen geriye kalan en önemli miraslardan olan güllaç tarihi ve tadıyla sofralarımızın vazgeçilmezi.

İşte Osmanlı sultanlarının sofralarından eksik etmediği enfes bir güllaç tarifi;

Malzemeler;

- 12 yaprak güllaç

- 1,5 litre süt

- 2 su bardağı şeker

- Pudra şekeri

- Ceviz

- Ayıklanmış nar

- 2 yemek kaşığı Rosebella gül suyu

Hazırlanışı; Öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz şekerler eriyene kadar. Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak kıvama gelmeli. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz. Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı Rosebella gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Hazırladığımız tatlıyı 2 saat buzdolabından dinlendirelim. İsteğe bağlı üzerine nar ve antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

