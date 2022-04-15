Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı - Son Dakika
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Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı

15.04.2022 15:08

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan efsane tatlı güllaç, Ramazan'ın gelmesiyle sofralarda yerini aldı. Her malzemenin ayrı bir özenle seçildiği bu tatlının püf noktalarından biri de içinde kullanılan gül suyu. İşte yüzde yüz doğal üretilmiş Rosebella gül suyu ile tadına mest olacağınız güllaç tarifi.

Osmanlı ve Türk Ramazan kültüründen geriye kalan en önemli miraslardan olan güllaç tarihi ve tadıyla sofralarımızın vazgeçilmezi.

İşte Osmanlı sultanlarının sofralarından eksik etmediği enfes bir güllaç tarifi;

Malzemeler;

- 12 yaprak güllaç

- 1,5 litre süt

- 2 su bardağı şeker

- Pudra şekeri

- Ceviz

- Ayıklanmış nar

- 2 yemek kaşığı Rosebella gül suyu

Hazırlanışı; Öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz şekerler eriyene kadar. Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak kıvama gelmeli. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.

Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz. Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı Rosebella gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Hazırladığımız tatlıyı 2 saat buzdolabından dinlendirelim. İsteğe bağlı üzerine nar ve antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

EL İLE TOPLANAN GÜLLER ÖZENLE DAMITILIR

Güllacınızın tadına tat katacak %100 doğal üretilen Rosebella gül suyunun sırrı ise burada saklı: El ile toplanan Isparta gülleri, Rosebella tarafından yüksek basınçlı bakır imbik kazanlarda organik yapılarındaki tüm özellikler korunarak uzun sürede damıtılır. İçeriğinde yalnızca %100 gül suyu ve gül yağı bulunur.

Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı

%100 doğaldır. Gül aroması veren kimyasallar içermez. %100 gerçek gül suyudur. Yemeklerde kullanılabilir. Dermatolojik testlerden geçmiştir. Yüksek miktarda polifenolik içeriği sayesinde güçlü bir doğal antioksidandır ve serbest radikallerle savaşır. Kuru, hassas, karma ve yağlı ciltler olmak üzere tüm cilt tipleri için uygundur. Cildin pH seviyesini dengelemeye ve korumaya yardımcı olur. Cildi serinletir, rahatlatır, pürüzsüzleştirir.

Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı

ROSEBELLA'NIN BAŞARILI YOLCULUĞU

Rosebella, 350 yıldır Mezopotamya'da tarım üretimi yapan Arnas ailesi tarafından kurulmuş, kişisel bakım ve kozmetik alanında faaliyet gösteren, İstanbul merkezli bir şirkettir. Aynı zamanda şirketin Almanya, Amerika, İngiltere, Rusya veHindistan'da da ofisleri bulunmaktadır. Rosebella, iş hayatına 2020 yılında girmiştir, gül özü ve gül yağı içeren kozmetik ürünler üretmektedir. Ürünlerin temelinde kullanılan gül çeşidi Isparta gülü olarak bilinen Rosa damascena Mill.dir.

Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı

Ayrıca, Rosebella bünyesinde The Soap Factory markasıyla 62 ürün, 9 farklı seri (lifler, banyo tuzları, banyo topları ve hindistan cevizi yağı ve çeşitli sabunlar) üretilmekte ve tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. 2018 yılında iş hayatına giren The Soap Factory için doğada bulunan mineraller en saf haliyle formüle edilip, sabuna dönüştürülüyor. Rosebella ve The Soap Factory kurulduğu günden itibaren Almanya, İngiltere ve Amerika gibi 30'u aşkın ülkeye ihracat yapmıştır. Ekip, 15 Mart 2022 tarihinde 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ödül törenininde Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görülmüştür.

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Son Dakika Kadın Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı - Son Dakika


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