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Osmanlı Tarihçileri Belgrad'da bir araya gelecek

9 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi iş birliğiyle Belgrad'da "III. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi" düzenlenecek.

Osmanlı Tarihçileri Belgrad'da bir araya gelecek, System.String[]

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi iş birliğiyle Belgrad'da "III. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi" düzenlenecek.


5-7 Eylül tarihleri arasında Belgrad Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Hırvatistan, Irak, Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 90'ı aşkın bilim insanını bir araya getirecek.


İlki Saraybosna'da, ikincisi Bakü'de düzenlenen kongre dizisinde bu yıl, 20'nci yüzyıla doğru başta Balkanlar olmak üzere Osmanlı coğrafyasında meydana gelen gelişmeler ve 6 asırlık Osmanlı idari sistemi ele alınacak. Osmanlı'nın fetih politikası, kültür ve medeniyet birikimi ile "Millet Sistemi"nin de konuşulacağı kongrede, "Büyük Güçler"in Osmanlı coğrafyasına yönelik faaliyetlerine dair değerlendirmeler de yapılacak.


Osmanlı'nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılanmasına ilişkin güncel çalışmaların paylaşılması amacıyla düzenlenen kongre serisinde, son yıllarda giderek büyüyen "Osmanlı Tarihi" alanının da ele alınması hedefleniyor. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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