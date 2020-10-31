Osmanlı terzisi Sezai Karakapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa'da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı (78), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakapıcı için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yusufpaşa Camisinden kaldırılan Karakapıcı'nın cenazesi Aile Mezarlığına defnedildi. Maske ve sosyla mesafe kuralına göre kılınan cenaze namazına yakınları katıldı.

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